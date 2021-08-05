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Долар не став дешевшим – офіційний курс валют

5 серпня 2021 16:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 6 серпня

Долар знову дорожчає

Долар знову дорожчає / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 6 серпня:

05.0806.08Зміна
1 долар США26,91 грн26,94 грн + 0,03
1 євро31,95 грн31,90 грн - 0,05
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Порівняно зі значеннями 5 серпня курс долара подорожчав ще на три копійки. Напередодні "зелений" виріс на сім копійок і зломив тренд на зміцнення гривні.

За останній тиждень – з 30 липня по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Експерти вважають, що вже найближчими днями долар може піднятися вище 27 гривень.

В тренді
Долар і євро спрямували до зростання – курс валют НБУ
Долар і євро знову дорожчають
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Курс євро, навпаки, повернувся до зниження і впав на п'ять копійок після зростання на шість копійок вдень раніше. Вартість євровалюти в Україні зазвичай залежить в основному від глобальних трендів, а не від ситуації на валютному ринку України.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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