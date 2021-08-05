Долар не став дешевшим – офіційний курс валют

Долар знову дорожчає / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 6 серпня:
|05.08
|06.08
|Зміна
|1 долар США
|26,91 грн
|26,94 грн
|+ 0,03
|1 євро
|31,95 грн
|31,90 грн
|- 0,05
Порівняно зі значеннями 5 серпня курс долара подорожчав ще на три копійки. Напередодні "зелений" виріс на сім копійок і зломив тренд на зміцнення гривні.
За останній тиждень – з 30 липня по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Експерти вважають, що вже найближчими днями долар може піднятися вище 27 гривень.
Курс євро, навпаки, повернувся до зниження і впав на п'ять копійок після зростання на шість копійок вдень раніше. Вартість євровалюти в Україні зазвичай залежить в основному від глобальних трендів, а не від ситуації на валютному ринку України.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:
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