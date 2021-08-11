Доллар и евро ощутимо сдали позиции – курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 11 августа

Курс доллара упал / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 11 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 26,76 грн;

1 евро – 31,36 грн;

1 злотый – 6,85 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар опустился еще на четыре копейки. В прошлый банковский день доллар подешевел на четыре копейки. За последнюю неделю – с 4 по 11 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек. Нацбанк накануне остановил падение доллара на межбанке, но на общую тенденцию это пока не повлияло.

Курс евро упал на 17 копеек после снижения на 15 копеек в предыдущий банковский день. Это минимум с 20 июля 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей снова снизилась на две копейки. Польский злотый подешевел на шесть копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 10 августа, стоимость валюты на межбанке изменилась разнонаправлено:

Доллар вырос в цене на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,79/26,81 грн (покупка/продажа).

Евровалюта подешевела на семь копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,38/31,40 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).