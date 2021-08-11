Долар і євро відчутно здали позиції – курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 11 серпня

Курс долара впав / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 11 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,76 грн;

1 євро – 31,36 грн;

1 злотий – 6,85 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар опустився ще на чотири копійки. Минулого банківського дня долар подешевшав на чотири копійки. За останній тиждень – з 4 по 11 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти на вісім копійок. Нацбанк напередодні зупинив падіння долара на міжбанку, але на загальну тенденцію це поки не вплинуло.

Курс євро впав на 17 копійок після зниження на 15 копійок попереднього банківського дня. Це мінімум з 20 липня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів знову знизилася на дві копійки. Польський злотий подешевшав на шість копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У вівторок, 10 серпня, вартість валюти на міжбанку змінилася різноспрямовано:

Долар зріс в ціні на п'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,79/26,81 грн (купівля/продаж).

Євровалюта подешевшала на сім копійок в купівлі і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,38/31,40 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S & P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).