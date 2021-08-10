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НБУ вышел на рынок. Курс доллара начал расти на межбанке

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
10 августа, 11:59
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Национальный банк вмешался в валютные торги, что остановило стремительное укрепление украинской валюты
Доллар стабилизируется
Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 10 августа после падения по официальному курсу начал расти на межбанке и торгуется в районе 26,76-26,78 грн. Повышение произошло на фоне активного участия Национального банка (НБУ) в торгах. Впрочем, до конца недели гривня может снова укрепиться.

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Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Доллар на межбанке закрепился ниже 27 грн. Это показывает отсутствие спроса на "дешевый доллар", что в ближайшее время позволит курсу спускаться ниже, к 26,5 грн", – считает Пархоменко.

Причиной роста котировок 10 августа стало, что НБУ уже дважды выходил на торги с покупкой доллара по 26,72 грн. Это провоцирует рост курса – у продавцов появился универсальный покупатель валюты и покупатели вынуждены повышать котировки, чтобы перехватить доллар у НБУ, объяснили аналитики Minfin.

Как изменился курс доллара на межбанке за неделю

Курс может вырасти осенью

По прогнозам аналитиков Finstop, на девальвационными факторами для гривни могут стать такие события:

  • рекордные погашения по внешним долгам (понадобится много валюты, чтобы платить по обязательствам);
  • пиково высокие цены на мировых рынках на энергоносители (газ, нефть, уголь);
  • запуск "Северного потока – 2", который может лишить Украину части валютной выручки за транзит газа;
  • уменьшение спроса на украинские гособлигации от нерезидентов , а также риски оттока нерезидентов из ОВГЗ.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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