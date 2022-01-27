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До 500 тыс. грн. в месяц! Кому в Украине предлагают космические зарплаты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 09:50
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Вакансии касаются не только ИТ-сферы
Кто в Украине самый оплачиваемый
Кто в Украине самый оплачиваемый / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых сегодня считается профессия в сфере ИТ. Однако не только их привлекают немаленькими заработками.

"Сегодня" узнал, что нужно уметь, чтобы получать до 500 тысяч гривен в месяц.

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Для того чтобы составить рейтинг соответствующих вакансий, мы воспользовались сайтом поиска работы Work.ua, который довольно популярный среди украинцев, и именно там они ищут, где бы то пристроить свои знания и умения.

Team lead, Senior Media Buyer

Касается это арбитража в Facebook. Разберемся для начала, что такое этот арбитраж? С французского языка это слово переводится как "справедливое решение", а суть его заключается в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и одновременно продаете на другом по более высокой.

Источниками трафика могут быть разные платформы, но основными остаются наиболее известные: Instagram, Facebook и тому подобное. Но именно последний пользуется большой популярностью, поскольку дает возможность запуска рекламной кампании, большого количества пользователей и действительно достойных результатов.

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Что нам предлагает вакансия и что требует:

  • вести команду из 5-8 байеров, мотивировать ее;
  • поиск альтернативных методов и закупок продуктов;
  • работа с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);
  • оптимизация работы;
  • ведение отчетов;
  • опыт работы от 2 лет.

Почему порог зарплаты так высок? Зарплата начисляется как процент от конверсии (зависимость числа покупок от количества посетителей и посещений сайта). Соответственно ваш доход неограничен, и, по словам работодателя, может быть от 100 тыс. до 500 тыс. гривен.

Менеджер по продажам

Американская логистическая компания ищет в команду менеджера по продажам. Среди требований:

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  • Уровень языка В2.
  • Желание работать и усовершенствоваться.
  • Стрессоустойчивость.
  • Ответственность.

График предлагают индивидуальный, а работать можно с любой точки мира. Зарплату предлагают от 2 тыс. дол до 500 тыс. грн. Предложение слишком заманчиво, поэтому сначала нужно выведать все детали, потому что выглядит все, как работа мечты.

Менеджер по продажам автомобилей

Компания имеет два филиала: в Киеве и Харькове. Среди требований:

  • опыт работы от 1 года;
  • стрессоустойчивость и целеустремленность;
  • грамотное письмо, презентабельный внешний вид;
  • знание деловой этики и умение вести переговоры;
  • знание комплектации автомобиля, его технических характеристик.

Заработная плата состоит из ставки и процента. Работодатель предлагает заработок от 30 тыс. до 400 тыс. грн.

Действительно, достойных вакансий с высокими зарплатами достаточно, стоит лишь отвечать их требованиям, иметь определенный опыт и знания. Однако есть одна рекомендация: не ведитесь на "сладкие" предложения с космическими суммами, когда вы понимаете, что за такое столько не платят. Уберегите себя от негативных последствий и всегда проверяйте работодателя.

Украину ждут сложные времена

Процент безработицы в Украине 2022 увеличится, и в среднем будет составлять 10% от трудоспособного населения.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложный период.

Также эксперт считает, что возможные сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может возрасти за счет аграрного сектора.

Напомним, что с 1 января 2022 года зарплаты медикам в Украине должны были повысить. Так что мы проверили, сколько на самом деле предлагают младшей медсестре в разных клиниках.

Мы также писали, какая пенсия ждет людей с маленькой зарплатой, и рассказывали, какая профессия станет самой востребованной в 2022 году.

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