До 500 тыс. грн. в месяц! Кому в Украине предлагают космические зарплаты

В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых сегодня считается профессия в сфере ИТ. Однако не только их привлекают немаленькими заработками.
"Сегодня" узнал, что нужно уметь, чтобы получать до 500 тысяч гривен в месяц.
Для того чтобы составить рейтинг соответствующих вакансий, мы воспользовались сайтом поиска работы Work.ua, который довольно популярный среди украинцев, и именно там они ищут, где бы то пристроить свои знания и умения.
Далее по теме
Team lead, Senior Media Buyer
Касается это арбитража в Facebook. Разберемся для начала, что такое этот арбитраж? С французского языка это слово переводится как "справедливое решение", а суть его заключается в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и одновременно продаете на другом по более высокой.
Источниками трафика могут быть разные платформы, но основными остаются наиболее известные: Instagram, Facebook и тому подобное. Но именно последний пользуется большой популярностью, поскольку дает возможность запуска рекламной кампании, большого количества пользователей и действительно достойных результатов.
Что нам предлагает вакансия и что требует:
- вести команду из 5-8 байеров, мотивировать ее;
- поиск альтернативных методов и закупок продуктов;
- работа с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);
- оптимизация работы;
- ведение отчетов;
- опыт работы от 2 лет.
Почему порог зарплаты так высок? Зарплата начисляется как процент от конверсии (зависимость числа покупок от количества посетителей и посещений сайта). Соответственно ваш доход неограничен, и, по словам работодателя, может быть от 100 тыс. до 500 тыс. гривен.
Менеджер по продажам
Американская логистическая компания ищет в команду менеджера по продажам. Среди требований:
- Уровень языка В2.
- Желание работать и усовершенствоваться.
- Стрессоустойчивость.
- Ответственность.
График предлагают индивидуальный, а работать можно с любой точки мира. Зарплату предлагают от 2 тыс. дол до 500 тыс. грн. Предложение слишком заманчиво, поэтому сначала нужно выведать все детали, потому что выглядит все, как работа мечты.
Менеджер по продажам автомобилей
Компания имеет два филиала: в Киеве и Харькове. Среди требований:
- опыт работы от 1 года;
- стрессоустойчивость и целеустремленность;
- грамотное письмо, презентабельный внешний вид;
- знание деловой этики и умение вести переговоры;
- знание комплектации автомобиля, его технических характеристик.
Заработная плата состоит из ставки и процента. Работодатель предлагает заработок от 30 тыс. до 400 тыс. грн.
Действительно, достойных вакансий с высокими зарплатами достаточно, стоит лишь отвечать их требованиям, иметь определенный опыт и знания. Однако есть одна рекомендация: не ведитесь на "сладкие" предложения с космическими суммами, когда вы понимаете, что за такое столько не платят. Уберегите себя от негативных последствий и всегда проверяйте работодателя.
Украину ждут сложные времена
Процент безработицы в Украине 2022 увеличится, и в среднем будет составлять 10% от трудоспособного населения.
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложный период.
Также эксперт считает, что возможные сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.
Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может возрасти за счет аграрного сектора.
Напомним, что с 1 января 2022 года зарплаты медикам в Украине должны были повысить. Так что мы проверили, сколько на самом деле предлагают младшей медсестре в разных клиниках.
Мы также писали, какая пенсия ждет людей с маленькой зарплатой, и рассказывали, какая профессия станет самой востребованной в 2022 году.