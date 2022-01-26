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Украинские заробитчанки в Польше: почему наши женщины с образованием ищут счастья за границей

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 19:10
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В Украине женщины не имели низкого уровня жизни, но удовлетворить свои финансовые потребности не могли
20% мигранток получают высшее образование именно в Польше
20% мигранток получают высшее образование именно в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинки, которые работают в Польше, имеют незаконченное высшее или высшее образование. Таковых насчитывается 80%. Остальные 20% либо получают первое или второе высшее образование в Польше, либо подтверждают свой диплом.

Об этом говорится в исследовании "Пульс трудовой миграции: женский портрет", проведенном международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.

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В своей стране женщины не были малоимущими, однако своих финансовых потребностей они удовлетворить в полной мере не могли.

Кем украинки работают в Польше?

Десяток лет назад украинкам, приехавшим на работу в Польшу, предлагали физическую работу. Никто не обращал внимания на уровень их образования или профессиональный опыт.

Сегодня же наших женщин все чаще назначают на должности менеджеров, руководителей в польских компаниях, преподавателями в вузах. Многие украинки открывают собственный бизнес в Польше.

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Даже если украинки начинают работу на польских фабриках и заводах, впоследствии они планируют менять работу на квалифицированную. Для этого занимаются подтверждением своего диплома или учатся в полицейских школах и университетах Польши для получения новой специальности, — говорит вице-президент Международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Образование в Польше

Образование в Польше открывает все возможности для дальнейшего развития карьеры. Обучаются в соседней стране женщины всех возрастов: от 22 до 40 лет, есть и старше.

Многие украинские мигрантки учатся в школах для взрослых, так называемых полицеальных. Там есть возможность не только получить образование и сертификат о знании польского языка, но и важное преимущество для оформления документов на постоянное проживание.

Кого могут депортировать из Польши

Польские пограничники проверяют приглашение на работу в своей базе и выявляют нелегалов.

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Вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская рассказала, что основания для запрета въезда в Польшу и пребывания на ее территории следующие:

  • отсутствие визы или карты побыту – разрешения на временное проживание;
  • отсутствие разрешения на труд;
  • реальная работа не совпадает с вакансией в приглашении.

Напомним, что средняя заработная плата в Польше достигает более 78 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в 2022 году Польша усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством, поэтому заробитчанам, которые работают в стране нелегально, грозят штрафы, депортация и запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет.

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