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Штрафы и депортация из Польши: за что теперь будут наказывать украинских заробитчан

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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4 января, 17:34
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В 2022 году в Польше усиливают проверку работников, которые приезжают на заработки из других стран
Рассказываем, чем грозит неофициальное трудоустройство в Польше
Рассказываем, чем грозит неофициальное трудоустройство в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году Польша усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством, поэтому заробитчанам, которые не работают в стране легально, грозят штрафы, депортация и запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет.

Об этом рассказала "Сегодня" вице-президент компании по международному трудоустройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

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С целью искоренения нелегального трудоустройства в Польше в любой момент на предприятие теперь может прийти инспекция, которая проверит, все ли иностранцы трудоустроены легально и получают зарплату официально.

Хотя большинство украинцев в Польше работают сейчас легально, остаются те, кто соглашается на нелегальное трудоустройство или сознательно выбирает нелегальную работу из-за более высокой зарплаты.

Что происходит на рынке труда в Польше

Только в третьем квартале 2021 года в Польше было создано около 132 тыс. новых рабочих мест, а за год количество вакансий увеличилось на 68,5%. По данным Главного статистического управления в Польше, в промышленности не хватает более 34 тыс. работников и 22,5 тыс. сотрудников в строительстве.

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В 2022 году польским компаниям также придется столкнуться с нехваткой кадров. Дефицит снова надеются восполнить за счет работников из Украины.

Как мы писали ранее, украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы. Также мы узнали, что один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств.

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