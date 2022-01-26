Українські заробітчанки в Польщі: чому наші жінки з освітою шукають щастя за кордоном

В Україні жінки не мали низький рівень життя, але задовольнити свої фінансові потреби не могли

20% мігранток отримують вищу освіту саме в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українки, що працюють у Польщі, мають незакінчену вищу або вищу освіту. Таких налічується 80%. Решта 20% або отримують першу чи другу вищу освіту в Польщі, або підтверджують свій диплом.

Про це йдеться у дослідженні "Пульс трудової міграції: жіночий портрет", проведеному міжнародною агенцією з працевлаштування Gremi Personal.

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У своїй країні жінки не були малозабезпеченими, проте своїх фінансових потреб вони задовольнити повною мірою не могли.

Ким українки працюють у Польщі?

Десяток років тому українкам, що приїхали на роботу до Польщі, пропонували фізичну роботу. Ніхто не звертав увагу на рівень їхньої освіти чи професійний досвід.

Натомість сьогодні наших жінок усе частіше призначають на посади менеджерів, керівників у польських компаніях, викладачами у вищих навчальних закладах. Чимало українок відкриває власний бізнес в Польщі.

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Навіть якщо українки починають роботу на польських фабриках та заводах згодом вони планують змінювати роботу на кваліфіковану. Для цього займаються підтвердженням свого диплому або навчаються в поліцеальних школах та університетах Польщі для отримання нової спеціальності, — говорить віце-президент міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська.

Освіта в Польщі

Освіта в Польщі відкриває всі можливості для подальшого карʼєрного розвитку. Навчаються у сусідній країні жінки різного віку: від 22 до 40 років, є навіть старші.

Чимало українських мігранток навчаються в школах для дорослих, так званих поліцеальних. Там є можливість не лише здобути освіту і сертифікат про знання польської мови, але й отримати вагому перевагу для оформлення документів на постійне проживання.

Кого можуть депортувати з Польщі

Польські прикордонники перевіряють запрошення на роботу у своїй базі та виявляють нелегалів.

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Віцепрезидентка агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Кароліна Шлешинська розповіла, що підстави для заборони в'їзду до Польщі та перебування на її території такі:

відсутність візи чи карти побиту – дозволу на тимчасове проживання;

відсутність дозволу на працю;

реальна робота не збігається з вакансією у запрошенні.

Нагадаємо, що середня заробітна плата у Польщі сягає 78 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що 2022 року Польща посилює боротьбу із нелегальним працевлаштуванням, тому заробітчанам, які не працюють у країні легально, загрожують штрафи, депортація та заборона на в'їзд до Польщі терміном до 5 років.