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Три айфона за зарплату! Чем украинцев манит Германия, и сколько они там зарабатывают

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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23 января, 08:15
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Все больше украинцев выбирают для заработков именно эту страну
Зарплаты в Германии больше всего привлекают украинцев
Зарплаты в Германии больше всего привлекают украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средняя заработная плата размером более 66 тысяч, социальные гарантии и высокий уровень жизни, — критерии, которые привлекают множество украинцев выезжать на заработки именно в Германию.

Об этом рассказали специалисты портала grc.ua.

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Заработная плата и процент предлагаемых работодателей:

  • 48 400-63 600 грн – 36%;
  • 63 600–78 900 грн – 28%;
  • 78 900-94 100 грн – 19%;
  • более 94 100 грн – 17%.

Заметим, что официальная средняя заработная плата в Германии составляет 4094 евро (на июнь 2021 года).

Самые популярные профессии

Самым большим спросом среди немецких работодателей пользуются украинские "айтишники" – 27% всех открытых вакансий на сайте grc.ua. На второй позиции расположились педагоги – 16%. Далее с одинаковым показателем в 8% находятся две категории: продажи и строительство, недвижимость. Пятую позицию заняли представители рабочего персонала – 6%.

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Наиболее популярные сферы оказались и наиболее оплачиваемыми:

  • информационные технологии, интернет, телекоммуникации – 69 300 грн;
  • рабочий персонал – 62 300 грн;
  • строительство, недвижимость – 50 000 грн;
  • продажи – 30000 грн;
  • наука, образование – 25 300 грн.

Заметим, что рабочий персонал с большим отрывом обошел профессию интеллектуального труда.

Хоть и попасть в Германию нелегко, но если вы хороший специалист, то обязательно отыщете работу. Некоторые из работодателей даже берут на себя оформление и получение визы.

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Польша не в моде?

На временную или постоянную работу 47,8% украинцев поехали бы в Германию. В общем это касается молодежи до 30 лет.

К выезду на работу в Германию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.

В случае возможности выбирать между странами Центральной Европы для путешествия и отдыха украинцы чаще предпочли бы также Германию (67,5%).

80% украинцев готовы покупать товары тоже именно из этой страны. Однако это не предел, поскольку объем импорта из Германии достаточно высокий (почти 5 млрд, или 9,6% от общего объема импорта в 2020 году).

Раньше мы также рассказывали, как на самом деле относятся поляки к украинцам.

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