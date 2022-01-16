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Мальдивы за одну зарплату: где украинским заробитчанам платят немалые средства

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 января, 08:00
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Средние зарплаты в этой стране достигают более 78 тысяч гривен
Польша остается самым популярным направлением для заработков
Польша остается самым популярным направлением для заработков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конце 2021 года польский сейм внес поправки в законы и упростил трудовым мигрантам нахождение и трудоустройство в стране. Новые положения закона станут причиной долгосрочного пребывания трудовых мигрантов.

Об этом сообщила Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала. grc.ua.

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В 2021 году в Польше работало более 1,5 млн. украинцев. В этом году цифра может увеличиться.

Зарплата в Польше

Главной причиной поиска работы за границей есть желание получать большую заработную плату. Согласно данным кадрового портала grc.ua, средняя предлагаемая зарплата в Польше – 78 100 грн:

  • От 44 100 грн. до 103 500 грн. предлагают 50% работодателей.
  • От 103500 до 123300 грн – 29%.
  • От 123 300 грн – 21%.

Популярные сферы

  1. На первом месте с большим отрывом расположилась сфера информационных технологий, интернета и телекоммуникаций – 34%.
  2. Второе место по количеству вакансий заняли продажи (14%).
  3. Третье – наука и образование (10%).

Вне тройки лидеров с одинаковым показателем в 5% расположились две категории: административный персонал и производство, сельское хозяйство.

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Наиболее высокооплачиваемые вакансии

Несложно догадаться, что самый высокий средний уровень прибыли имеет сегмент информационных технологий, интернета и телекоммуникаций — 95 600 грн. Последующий рейтинг наиболее прибыльных сфер выглядит следующим образом:

  • продажи – 76 100 грн;
  • производство, сельское хозяйство – 54 300 грн;
  • автомобильный бизнес – 31 200 грн;
  • управление персоналом, тренинги – 26500 грн.

Как видим, несмотря на среднюю заработную плату в 3000 долларов, в некоторых областях заробитчане все равно получают прибыль на уровне украинском.

Наказание заробитчан

В 2022 году Польша усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством, поэтому заробитчанам, которые не работают в стране легально, грозят штрафы, депортация и запрет на въезд в Польшу сроком до 5 лет.

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С целью искоренения нелегального трудоустройства в Польше в любой момент на предприятие теперь может прийти инспекция, которая проверит, все ли иностранцы трудоустроены легально и получают зарплату официально.

Хотя большинство украинцев в Польше работают сейчас легально, остаются те, кто соглашается на нелегальное трудоустройство или сознательно выбирает нелегальную работу из-за более высокой зарплаты.

Раньше мы рассказывали, какие изменения внедрила Польша для украинских заробитчан, а также писали, что один из самых больших страхов украинских работников быть обманутыми и остаться без заработанных средств.

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