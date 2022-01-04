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Профессия 2022 года: на кого в Украине будет сумасшедший спрос

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 18:02
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Вместе с экспертом рассказываем, какая специальность станет профессией 2022 года
Что станет профессией 2022 года?
Что станет профессией 2022 года? / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый новый год меняет украинский рынок труда и выводит в топ все новые и новые специальности, а какие то специалисты становятся не востребованными и даже теряют работу.

"Сегодня" вместе с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущем выяснили, что профессией 2022 года станет персонал в сфере обслуживания.

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"Сектор услуг будет развиваться, и не всегдам там нужно высшее образование. Так как в первую очередь нужны специалисты среднего звена", – отметил экономист.

Это и официанты, и различные сотрудники отелей, администраторы, ресепшионисты, хостес и так далее. Зарплаты в секторе услуг не сильно изменятся, однако работу найти будет легко и очень быстро.

Также невероятно востребованы в Украине инженерно-технологические специальности, работники критической инфраструктуры. Это электрики, специалисты в области водоканалов, технологи перерабатывающей пищевой промышленности.

В связи с развитием в стране аграрной сферы, пользоваться спросом будут профессии, связанные с сельским хозяйством.

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Традиционно в Украине назревает дефицит квалифицированных специалистов в IT-сфере, говорит Алексей Кущ.

В списке востребованных оказались именно такие профессии потому, что они происходят из растущих отраслей экономики.

"В Украине формируется африканская модель рынка труда. Когда происходит деградация инфраструктуры, промышленности и энергетики, однако остается критическая инфраструктура. Соответственно, ту небольшую. прослойку специалистов, необходимых для функционирования этой инфраструктуры трудно создать из-за плохой системы образования", – рассказывает финансовый аналитик.

Невостребованные профессии 2022

По словам эксперта, в Украине плохо налажена корреляция между госзаказом в системе высшего образование и спрос на эти профессии в экономике.

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Таким образом, в Украине учат и выпускают огромное количество ненужных рынку специалистов, которые впоследствии не могут найти себе работу.

В первую очередь тяжело придется многочисленным юристам и экономистам. На сегодняшний день рынок перенасыщен такими профессиями и их можно рассматривать, только как способ получить высшее образование, отмечает Кущ.

Еще одну группу специальностей экономист назвал "условно востребованными", это профессии, которые не пользуются популярностью в Украине, но могут быть очень успешны за границей.

Это все профессии, связанные с фундаментальной наукой и исследованиям, а также высококвалифицированные специалисты в энергетике, логистике и транспортной сфере.

Развивающиеся отрасли экономики

По словам эксперта по трудоустройству Валентины Бардадым, 2021 год немного сравнял и исправил глубокие проблемы 2020, когда множество людей искали работу, а вакансий было крайне мало.

Это дает надежду, что в 2022 году количество вакансий и уровень зарплат продолжит расти, считает Бардадым.

По ее словам, популярными и востребованными будут IT-сфера, производство и агробизнес.

Ранее мы писали, что изменится для украинских ФЛП в 2022 году и рассказывали, за что работодателей будут наказывать огромными штрафами.

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Маркетинг, реклама, PR
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Транспорт, логистика
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