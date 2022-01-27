До 500 тис. грн за місяць! Кому в Україні пропонують космічні зарплати

Вакансії стосуються не лише ІТ-сфери

Хто в Україні найбільш оплачуваний / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні однією з найбільш високооплачуваних на сьогодні вважається професія у сфері ІТ. Проте не лише там приваблюють чималими заробітками.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що потрібно вміти, щоб отримувати до 500 тис. грн на місяць.

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Для того, щоб скласти рейтинг відповідних вакансій, ми скористалися сайтом пошуку роботи Work.ua, що є доволі популярним серед українців, саме там вони шукають, де б то прилаштувати свої знання та вміння за варту уваги платню.

Team lead, Senior Media Buyer

Стосується це арбітражу у Facebook. З'ясуймо для початку, що таке цей арбітраж? З французької мови слово перекладається як "справедливе рішення", а суть зайняття полягає в тому, що ви купуєте товар чи інший актив на одному ринку за низькою ціною і потім продаєте на іншому за більш високою.

Джерелами трафіку можуть бути різноманітні платформи, але основними залишаються найбільш відомі: Instagram, Facebook тощо. Але саме Facebook має велику популярність, оскільки надає можливості запуску рекламної кампанії, великої кількості користувачів і насправді гідних результатів.

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Що нам пропонує вакансія і що вимагає:

ведення команду з 5-8 баєрів, їхнє мотивування;

пошук альтернативних методів і купівлі продуктів;

робота з великими бюджетами (вміння працювати з бюджетами від 1 тисячі доларів на день);

оптимізація роботи;

ведення звітів;

досвід роботи від 2 років.

Чому поріг зарплати такий високий? Зарплату нараховують як відсоток від конверсії (залежно від кількості покупок, яка, своєю чергою, залежить від кількості відвідувачів та відвідувань сайту). Відповідно, ваш дохід необмежений і, за словами роботодавця, може становити від 100 тис. до 500 тис. гривень.

Менеджер з продажу

Американська логістична компанія шукає в команду менеджера з продажу. Серед вимог:

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рівень знання мови В2;

бажання працювати та вдосконалюватись;

стресостійкість;

відповідальність.

Графік пропонують індивідуальний, а працювати можна з будь-якої точки світу. Зарплата – від 2 тис. дол. до 500 тис. грн. Пропозиція надто манлива, тому спершу потрібно вивідати всі деталі, бо видається як робота мрії.

Менеджер з продажу автомобілів

Компанія має два філіали: у Києві та Харкові. Серед вимог:

досвід роботи від 1 року;

стресостійкість та цілеспрямованість;

грамотне письмо, презентабельний зовнішній вигляд;

знання ділової етики та вміння вести переговори;

знання комплектації автомобіля, його технічних характеристик.

Заробітна плата складається зі ставки та відсотку. Роботодавець пропонує заробіток від 30 тис. до 400 тис. грн.

Дійсно, гідних вакансій з високими зарплатами цілком достатньо, варто лише відповідати їхнім вимогам, мати певний досвід та знання. Проте є одна рекомендація: не ведіться на "солодкі" пропозиції з космічними сумами, коли ви цілком розумієте, що за таке стільки не платять. Вбережіть себе від негативних наслідків і завжди перевіряйте роботодавця.

Україну чекають складні часи

Безробіття в Україні 2022 року збільшиться і в середньому становитиме 10% працездатного населення.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, восени та взимку завжди менше сезонних вакансій, тому буде досить складний період.

Також експерт вважає, що можливі скорочення через нові локдауни, його прогноз – 10,5% безробітних.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин додав, що у першому кварталі року безробіття може зрости через сезонне зниження зайнятості в аграрному секторі.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року зарплати медикам в Україні мали підвищити. Тож ми перевірили, скільки насправді пропонують молодшій медсестрі в різних клініках.

Ми також писали, яка пенсія чекає людей з маленькою зарплатою і яка професія стане найбільш потрібна в 2022 року.