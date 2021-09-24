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Чтобы жизнь медом не казалась: в Украине подорожали продукты пчеловодства

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
24 сентября, 17:48
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Особым спросом среди украинцев пользуется цветочная пыльца, перга и прополис
В Украине выросли цены на продукты пчеловодства
В Украине выросли цены на продукты пчеловодства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине поднимаются цены на продукты пчеловодства из-за роста спроса.

Об этом пишет пресс-служба пасеки "Знатный мед", передает Agrotimes.

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Пчеловод и соучредитель ТМ "Знатный Мед" Валерий Курейко заявил, что потребители обращаются к традиционным народным средствам укрепления иммунитета. На сегодняшний день продукция из нектара цветов очень востребована. А цены на нее растут из-за того, что объем производства таких продуктов, как перга, забрус или прополис является весьма ограниченным.

Цена на пыльцу выросла почти на 100%, а перга и прополис подорожали на 30-35% (в зависимости от региона), а цена настоек поднялась на 10-15%.

На воск, вощину и подмор пчелиный цены почти не изменились. Стоимость медовой продукции обычно выше, чем стоимость меда.

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В Украине отсутствуют данные по объемам производства продуктов из нектара цветов. Но в общем объеме доля производства медовой продукции невелика.

Украинцам поднимут цены на "кондитерку"

В текущем году повышение стоимости тарифов на газ происходило ежемесячно: с 7 тыс. грн в апреле до 27 тыс. грн в предложении поставщиков газа на октябрь 2021 года. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3-4% до 10-12%.

  • Рост цен на природный газ приведет к росту кондитерских изделий на 5-7%.
  • С июля этого года наблюдается падение производства "кондитерки".
  • Производство карамели и шоколада сократилось на рекордные 25,9% по сравнению с 2020 годом. В августе падение составило 12,5%.
  • За первое полугодие 2021 года импорт сладостей в Украине вырос на рекордные 28,8%.

Ранее мы сообщали, что в течение второго квартала 2021 года украинцы потратили больше всего денег на продукты питания, а меньше всего – на образование.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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