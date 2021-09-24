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Щоб життя медом не здавалося: в Україні подорожчали продукти бджільництва

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
24 вересня, 17:48
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Особливим попитом серед українців користується квітковий пилок, перга і прополіс
В Україні зросли ціни на продукти бджільництва
В Україні зросли ціни на продукти бджільництва / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні піднімаються ціни на продукти бджільництва через зростання попиту.

Про це пише прес-служба пасіки "Знатний мед", передає Agrotimes.

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Бджоляр і співзасновник ТМ "Знатний Мед" Валерій Курейко заявив, що споживачі звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету. На сьогоднішній день продукція з нектару квітів дуже затребувана. А ціни на неї ростуть через те, що обсяг виробництва таких продуктів, як перга, забрус або прополіс є досить обмеженим.

Ціна на пилок зросла майже на 100%, а перга і прополіс подорожчали на 30-35% (залежно від регіону), а ціна настоянок піднялася на 10-15%.

На віск, вощину та підмор бджолиний ціни майже не змінилися. Вартість медової продукції зазвичай вище, ніж вартість меду.

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В Україні відсутні дані за обсягами виробництва продуктів з нектару квітів. Але в загальному обсязі частка виробництва медової продукції невелика.

Українцям піднімуть ціни на "кондитерку"

У поточному році підвищення вартості тарифів на газ відбувалося щомісяця: з 7 тис. грн у квітні до 27 тис. грн в пропозиції постачальників газу на жовтень 2021 року. При цьому в собівартості цукру близько 30% складають витрати на газ, а у виробництві кондитерської продукції ця частка в собівартості при нинішній вартості газу зросте з 3-4% до 10-12%.

  • Зростання цін на природний газ призведе до зростання кондитерських виробів на 5-7%.
  • З липня цього року спостерігається падіння виробництва "кондитерки".
  • Виробництво карамелі і шоколаду скоротилося на рекордні 25,9% в порівнянні з 2020 роком. У серпні падіння становило 12,5%.
  • За перше півріччя 2021 року імпорт солодощів в Україні зріс на рекордні 28,8%.

Раніше ми повідомляли, що протягом другого кварталу 2021 роки українці витратили найбільше грошей на продукти харчування, а найменше – на освіту.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .

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ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
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