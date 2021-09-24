Щоб життя медом не здавалося: в Україні подорожчали продукти бджільництва

Особливим попитом серед українців користується квітковий пилок, перга і прополіс

В Україні зросли ціни на продукти бджільництва / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні піднімаються ціни на продукти бджільництва через зростання попиту.

Про це пише прес-служба пасіки "Знатний мед", передає Agrotimes.

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Бджоляр і співзасновник ТМ "Знатний Мед" Валерій Курейко заявив, що споживачі звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету. На сьогоднішній день продукція з нектару квітів дуже затребувана. А ціни на неї ростуть через те, що обсяг виробництва таких продуктів, як перга, забрус або прополіс є досить обмеженим.

Ціна на пилок зросла майже на 100%, а перга і прополіс подорожчали на 30-35% (залежно від регіону), а ціна настоянок піднялася на 10-15%.

На віск, вощину та підмор бджолиний ціни майже не змінилися. Вартість медової продукції зазвичай вище, ніж вартість меду.

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В Україні відсутні дані за обсягами виробництва продуктів з нектару квітів. Але в загальному обсязі частка виробництва медової продукції невелика.

Українцям піднімуть ціни на "кондитерку"

У поточному році підвищення вартості тарифів на газ відбувалося щомісяця: з 7 тис. грн у квітні до 27 тис. грн в пропозиції постачальників газу на жовтень 2021 року. При цьому в собівартості цукру близько 30% складають витрати на газ, а у виробництві кондитерської продукції ця частка в собівартості при нинішній вартості газу зросте з 3-4% до 10-12%.

Зростання цін на природний газ призведе до зростання кондитерських виробів на 5-7%.

З липня цього року спостерігається падіння виробництва "кондитерки".

Виробництво карамелі і шоколаду скоротилося на рекордні 25,9% в порівнянні з 2020 роком. У серпні падіння становило 12,5%.

За перше півріччя 2021 року імпорт солодощів в Україні зріс на рекордні 28,8%.

Раніше ми повідомляли, що протягом другого кварталу 2021 роки українці витратили найбільше грошей на продукти харчування, а найменше – на освіту.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .