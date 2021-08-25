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Світові ціни на деякі продукти досягли десятирічного рекорду: що подорожчало найбільше

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
25 серпня, 16:29
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Тільки в порівнянні з минулим роком ціни зросли майже на 40%, а що чекає Україну – поки невідомо
Ціни на продукти знову злетіли
Ціни на продукти знову злетіли / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

У травні 2021 світові ціни на рослинну олію, цукор і зернові досягли найвищого значення з вересня 2011 року.

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За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, світові ціни на продовольчі товари досягли рекордних цін за більш ніж десять років, пише УНІАН.

Очікується, що в 2021 році буде вироблено на 1,9% більше зернових, ніж в 2020 році, – майже 2 821 млн тонн.

До речі, Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії – 5,5 мільйона тонн на рік. Однак ціни в країні на вітчизняний продукт зашкалюють. Експерти впевнені, що вартість завищена штучно.

Скільки коштує рослинне масло в Україні

Ціна в Україні на вироблений нею ж продукт зараз в два рази вище, ніж влітку 2020 року, – близько 60 гривень за літр. Примітно, що в цей же час вартість соняшникової олії на світових ринках падає. Наприклад, в Чехії літр українського продукту досягає всього 35 гривень.

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Три головних покупця української олії:

  1. Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.

Вітчизняним виробникам доводиться продавати масло дешевше, оскільки за кордоном ціни регулює найдоступніше масло – пальмова.

Одні експерти вже били на сполох, попереджаючи, що соняшникова олія може підскочити в ціні до 100 гривень за літр вже цієї осені. Інші ж вважають, що панікувати рано і все буде залежати від врожаю.

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