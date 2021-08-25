Світові ціни на деякі продукти досягли десятирічного рекорду: що подорожчало найбільше

У травні 2021 світові ціни на рослинну олію, цукор і зернові досягли найвищого значення з вересня 2011 року.
За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, світові ціни на продовольчі товари досягли рекордних цін за більш ніж десять років, пише УНІАН.
Очікується, що в 2021 році буде вироблено на 1,9% більше зернових, ніж в 2020 році, – майже 2 821 млн тонн.
До речі, Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії – 5,5 мільйона тонн на рік. Однак ціни в країні на вітчизняний продукт зашкалюють. Експерти впевнені, що вартість завищена штучно.
Скільки коштує рослинне масло в Україні
Ціна в Україні на вироблений нею ж продукт зараз в два рази вище, ніж влітку 2020 року, – близько 60 гривень за літр. Примітно, що в цей же час вартість соняшникової олії на світових ринках падає. Наприклад, в Чехії літр українського продукту досягає всього 35 гривень.
Три головних покупця української олії:
- Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії.
- Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
- Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.
Вітчизняним виробникам доводиться продавати масло дешевше, оскільки за кордоном ціни регулює найдоступніше масло – пальмова.
Одні експерти вже били на сполох, попереджаючи, що соняшникова олія може підскочити в ціні до 100 гривень за літр вже цієї осені. Інші ж вважають, що панікувати рано і все буде залежати від врожаю.