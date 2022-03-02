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Акции Сбербанка рухнули до одного цента — что происходит на бирже

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 13:36
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Акции Сбербанка потеряли более 90% стоимости с начала торгов
Акции Сбербанка упали до рекордных показателей
Акции Сбербанка упали до рекордных показателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала торгов в среду, 2 марта, акции на Лондонской фондовой бирже потеряли более 90% стоимости и обвалились до 1 цента.

Об этом свидетельствуют данные Yahoo. Finance.

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Да, торги 1 марта открылись на уровне 1,200 долл, впоследствии резко обвалились до 0,010 долл. По состоянию на 13.20 по киевскому времени цена акций Сбербанка составила 0,016 долл.

Динамика цен в течение года
Динамика цен в течение года / Фото: Yahoo.Finance

Обрушение произошло после того, как Сбербанк объявил о выходе с европейского рынка.

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Выход Сбербанка с европейского рынка

Российский Сбербанк, попавший под мощные санкции союзников, заявил об уходе с европейского рынка из-за оттока денежных средств.

"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Согласно распоряжению Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки", – заявили в банке.

Раньше мы писали, какие санкции против российских банков ввели США, а также рассказывали, что 25 февраля НБУ остановил операции с русским и белорусским рублем. Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении от 24 февраля 2022 г. №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".

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