Война на экономическом фронте: российский рубль превращается в обычную бумагу

В ответ на вооруженную агрессию по России ударили санкциями. Рубль обесценивается по часам

Российский рубль стремительно обесценивается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пять суток войны с Украиной не прошли зря для российской экономики. Рубль обесценивается на глазах.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"На экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу", – подчеркнул он.

В частности, этому поспособствовал запрет на экспорт российской нефти. И население России уже ощутило последствия таких действий.

Первой страной "Большой семерки", введшей запрет, стала Канада. Премьер Джастин Трюдо объяснил, что доходы от продажи сырой нефти из России укрепили позиции Владимира Путина и российских олигархов.

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Поскольку страна не слишком зависит от экспорта нефти, от него решили отказаться.

Официальная статистика указывает, что в 2021 году Канада импортировала энергоносителей на сумму 289 миллионов канадских долларов.

Доллары в России купить все дороже

Раньше мы писали, что на бирже за доллар просят почти 200 рублей, а в некоторых обменниках установили курс на уровне 250 рублей. Российских экспортеров заставляют менять валюту на рубли.

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Население массово штурмует банкоматы, чтобы снять иностранную валюту. Паникуют и пользователи Сбербанка в Праге – люди снимают деньги с карточек.

Больше всего потерь терпят владельцы крупного бизнеса, особенно в энергетическом секторе России. Страдают и россияне, купившие акции компаний на бирже.

По словам аналитика компании Esperio Александра Болтяна, акции "Роснефти" уже потеряли 70%, а "Лукойла" – 56%. Общие суммы потерь после обвала рынка с 24 февраля оцениваются в 39 миллиардов долларов.