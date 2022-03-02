Акції Сбербанку звалилися до одного цента – що відбувається на біржі

Акції Сбербанку втратили більше 90% вартості з початку торгів

Акції Сбербанку впали до рекордних показників / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку торгів у середу, 2 березня, акції на Лондонській фондовій біржі втратили понад 90% вартості та обвалилися до 1 цента.

Про це свідчать дані Yahoo. Finance.

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Так, торги 1 березня відкрилися на рівні 1,200 дол, згодом різко обвалилися до 0,010 дол. Станом на 13:20 за київським часом ціна акцій Сбербанку становила 0,016 дол.

Динаміка цін протягом року / Фото: Yahoo.Finance

Обвалення сталося після того, як Сбербанк оголосив про вихід з європейського ринку.

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Вихід Сбербанку з європейського ринку

Російський Сбербанк, який потрапив під потужні санкції союзників, заявив про звільнення з європейського ринку через відтік грошових коштів.

"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. Відповідно до розпорядження Центрального банку Росії Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", – заявив Сбербанк.

Раніше ми писали, які санкції проти російських банків ввели США, а також розповідали, що 25 лютого НБУ зупинив операції з російським та білоруським рублем. Відповідні зміни зафіксовані в постанові від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".