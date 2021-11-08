Ждать осталось недолго. Удастся ли Украине принять участие в сертификации "Северного потока – 2"

Стало известно, когда Германия выдаст решение об участии Украины в сертификации "Северного потока – 2"

Что будет с участием Украины в сертификации "Северного потока - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия примет решение об участии Украины в процессе сертификации российского газопровода "Северного потока – 2" уже на следующей неделе.

Об этом в Facebook заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, отвечая на вопросы в комментариях.

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"Решение ожидается на следующей неделе" , – пишет Макогон.

Участие в сертификации "Северного потока – 2"

Кроме "Оператора ГТС" заявку на участие в процессе подал и "Нафтогаз", сообщил глава компании Юрий Витренко.

По словам Витренко, участие Украине необходимо для защиты своих интересов в Европе.

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"Мы тоже заинтересованы в том, чтобы данный рынок был конкурентным, и мы имеем право защищать наши позиции и интересы на этом рынке. Такое право нам дает статья 66 закона Германии об энергетической промышленности", – говорит глава компании.

Таким образом, "Нафтогаз" и "Оператор ГТС" попытаются остановить запуск скандального трубопровода, который считается опасным для Украины и ряда европейских стран.

Раньше мы с экспертами разбирались, что говорят о российском трубопроводе в Украине.

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И писали, когда газопровод может получить разрешение на запуск и сертификацию.