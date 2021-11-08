Чекати залишилося недовго. Чи вдасться Україні взяти участь у сертифікації "Північного потоку – 2"

Стало відомо, коли Німеччина видасть рішення про участь України у сертифікації "Північного потоку – 2"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина ухвалить рішення про участь України у процесі сертифікації російського газопроводу "Північного потоку – 2" вже наступного тижня.

Про це у Facebook заявив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, відповідаючи на запитання у коментарях.

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"Рішення очікується наступного тижня", – пише Макогон.

Участь у сертифікації "Північного потоку – 2"

Окрім "Оператора ГТС" заявку на участь у процесі подав і "Нафтогаз", повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

За словами Вітренка, участь Україні потрібна для захисту своїх інтересів у Європі.

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"Ми теж зацікавлені в тому, щоб цей ринок був конкурентним, і ми маємо право захищати наші позиції та інтереси на цьому ринку. Таке право нам дає стаття 66 закону Німеччини про енергетичну промисловість", – каже голова компанії.

Таким чином "Нафтогаз" та "Оператор ГТС" спробують зупинити запуск скандального трубопроводу, який вважається небезпечним для України та ряду європейських країн.

Раніше ми з експертами розбирались, що говорять про російський трубопровід в Україні.

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Та писали, коли газогін може отримати дозвіл на запуск та сертифікацію.