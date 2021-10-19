Процес уже почався. Навіщо "Нафтогазу" участь в сертифікації "Північного потоку – 2"

Представник "Нафтогазу" розповів про процес сертифікації "Північного потоку-2" та свою участь в ньому

Навіщо Україні участь у сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Участь національної компанії "Нафтогаз" у сертифікації російсього газогону "Північний потік-2" допоможе Україні захистити свої інтереси на ринку Європи.

Про це заявив радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Мирон Василик в ефірі телеканалу "Дом".

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"Ми, "Нафтогаз" і Україна, як великі учасники європейського ринку, купуємо значні обсяги газу. Тому ми теж зацікавлені в тому, щоб цей ринок був конкурентним, і ми маємо право захищати наші позиції та інтереси на цьому ринку. Таке право нам дає стаття 66 закону Німеччини про енергетичну промисловість", – наголосив Василик.

За його словами, процес триватиме чотири місяці і почався він із заявки на сертифікацію газопроводу, яка надійшла 8 вересня.

"Сертифікація триватиме чотири місяці. Німецький регулятор розглядає заявку і дивиться на роль всіх учасників цього ринку, зокрема і українських учасників, польських учасників, й інших країн", – розповів радник голови правління "Нафтогазу".

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Василик наголошує, що це досить довгий процес, який враховує не лише технічні, а й політичні аспекти. У ньому також беруть участь Федеральне міністерство економіки Німеччини та Європейська комісія.

Також представник "Нафтогазу" вважає, що домовленості між США та Німеччиною не впливатимуть на процес сертифікації.

"Я не думаю, що політичні домовленості між США та Німеччиною якимось чином впливатимуть на цей процес. Цей процес обумовлений європейським законодавством, Третім пакетом енергетичного законодавства, та відповідно до цього йтимуть усі процеси щодо сертифікації", – додав експерт.

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Заявку на участь у процесі сертифікації "Північного потоку-2" "Нафтогаз" подав у понеділок, 18 жовтня, повідомив голова правління Юрій Вітренко.

Наступного дня Вітренко повідомив, що планує збільшити обсяги видобутку нафти всередині країни, оскільки Україна має в цьому великий потенціал.