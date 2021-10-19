Процесс уже начался. Зачем "Нафтогазу" участие в сертификации "Северного потока – 2"

Представитель "Нафтогаза" рассказал о процессе сертификации "Северного потока-2" и своем участии в нем

Зачем Украине участие в сертификации “Северного потока-2” / Фото: Коллаж: Сегодня

Участие национальной компании "Нафтогаз" в сертификации российского газопровода "Северный поток-2" поможет Украине защитить свои интересы на рынке Европы.

Об этом заявил советник председателя главы НАК "Нафтогаз Украины" Мирон Василик в эфире телеканала "Дом".

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"Мы, "Нафтогаз" и Украина, как крупные участники европейского рынка, покупаем значительные объемы газа. Поэтому мы тоже заинтересованы в том, чтобы данный рынок был конкурентным, и мы вправе защищать наши позиции и интересы на этом рынке. Такое право нам дает статья 66 закона Германии об энергетической промышленности", – отметил Василик.

По его словам, процесс продлится четыре месяца и начался он с заявки на сертификацию газопровода, которая поступила 8 сентября.

"Сертификация продлится четыре месяца. Немецкий регулятор рассматривает заявку и смотрит на роль всех участников этого рынка, в тому числе и украинских участников, польских участников, и других стран", – рассказал советник главы правления "Нафтогаза".

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Василик отмечает, что это достаточно долгий процесс, который учитывает не только технические, но и политические аспекты. В нем также участвуют Федеральное министерство экономики Германии и Европейская комиссия.

Также представитель "Нафтогаза" считает, что договоренности между США и Германией не будут влиять на процесс сертификации.

"Я не думаю, что политические договоренности между США и Германией каким-то образом будут влиять на данный процесс. Этот процесс обусловлен европейским законодательством, третьим пакетом энергетического законодательства, и в соответствии с этим должны идти все процессы по сертификации", – добавил эксперт.

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Заявку на участие в процессе сертификации "Северного потока-2" "Нафтогаз" подал в понедельник 18 октября, сообщил глава правления Юрий Витренко.

На следующий день Витренко сообщил, что планирует увеличить объемы добычи нефти внутри страны, так как Украина имеет в этом большой потенциал.