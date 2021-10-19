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Украина имеет потенциал: "Нафтогаз" намерен значительно нарастить добычу нефти

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 13:03
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что хочет по максимуму использовать нефтяной потенциал Украины
"Нафтогаз" начнет наращивать добычу нефти в Украине
"Нафтогаз" начнет наращивать добычу нефти в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная компания "Нафтогаз Украины", которая также является обладателем контрольного пакета акций нефтедобывающей компании "Укрнафта" намерена увеличивать объемы добычи нефти.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на конференции во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам Витренко, он собирается нарастить нефтедобычи в значительных объемах. Также глава правления заявил, что Украина имеет определенный потенциал в этом.

"Мы хотим использовать возможности национальной компании для того, чтобы тот нефтяной потенциал или потенциал по нефтедобыче, который существуют в Украине, использовать более эффективно", – сказал Витренко.

18 октября цены на ноябрьские фьючерсы на нефть побили многолетний рекорд. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1%, цена составляет 85,73 доллара за баррель и это самый большой показатель с октября 2018 года.

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Американская нефть WTI также подорожала. Стоимость за один баррель составляет 83,40 доллара и является самой высокой с октября 2014 года.

Ранее, "Сегодня" вместе с экспертами разбиралась, почему так стремительно растут цены на энергоресурсы и что ждет рынок нефти дальше.

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