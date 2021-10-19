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Україна має потенціал: "Нафтогаз" має намір значно наростити видобуток нафти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 жовтня, 13:03
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Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що хоче по максимуму використовувати нафтовий потенціал України
"Нафтогаз" почне нарощувати видобуток нафти в Україні
"Нафтогаз" почне нарощувати видобуток нафти в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна компанія "Нафтогаз України", яка також є володарем контрольного пакету акцій нафтовидобувної компанії "Укрнафта" має намір збільшувати обсяги видобутку нафти.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на конференції у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

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За словами Вітренка, він збирається наростити нафтовидобування у значних обсягах. Також голова правління заявив, що Україна має певний потенціал у цьому.

"Ми хочемо скористатися наявними можливостями національної компанії для того, щоб той нафтовий потенціал або потенціал з нафтовидобутку, який є в Україні, використовувати більш ефективно", – сказав Вітренко.

18 жовтня ціни на листопадові ф’ючерси на нафту побили багаторічний рекорд. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1%, ціна становить 85,73 долара за барель і це найбільший показник з жовтня 2018 року.

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Американська нафта WTI також подорожчала. Вартість за один барель становить 83,40 долара і є найвищою з жовтня 2014 року.

Раніше, "Сьогодні" разом з експертами розбиралась, чому так стрімко ростуть ціни на енергоресурси і що чекає ринок нафти далі.

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