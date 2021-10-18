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"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 15:19
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Україна подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором – Вітренко

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2", а также возражение по этому поводу в немецкий регулятор.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" 18 октября, ссылаясь на слова главы правления Юрия Витренко.

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"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором", – заявил Витренко на прес-конференции.

Глава "Нафтогаза" отметил, что по его мнению "Северный поток-2" не соответствует европейскому законодательству и таким образом компания хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

Дополняется ...

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