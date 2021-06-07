Запрет пластика, падение ЗВР и доллар у черты – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Украина за май-2021 проела 200 млн долларов золотовалютных резервов, Нацбанк может выйти на валютные аукционы, чтобы держать под контролем укрепление курса гривни, а Ощадбанк оспорил решение Апелляционного суда Парижа по поводу 1,3 млрд долл. компенсации за потери при оккупации Крыма Россией.

Космические заработки

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КБ "Южное" создало уникальный спутник "Січ", который предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров ионосферы Земли. Он поможет кормить человечество и противостоять российской агрессии.

Как оказалось, с помощью таких спутников можно определить, будет ли урожайным год, как повысить урожайность и даже какими будут цены на зерно. За спутниковые снимки, как и за другие космические товары, фермеры уже готовы платить сотни тысяч долларов.

Доллар у черты

После снижения до минимума за 10 месяцев по официальному курсу Нацбанка доллар продолжил падать на межбанке. Курс пробил вниз отметку в 27,2 грн, где доминируют продавцы валюты, а покупатели не могут принять весь объем предложения. При этом чем сильнее укрепляется курс гривни, тем больше рынок рассчитывает на поддержку НБУ, который может выйти с продажей валюты. В ближайшее время курс может опуститься к 27,1-27,2 грн/долл., что очень близко к психологической черте в 27 грн.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что Нацбанк может устроить аукцион по продаже валюты. Ведь с укреплением гривни активность нерезидентов, которые существенно нарастили на прошлой неделе свои позиции в ОВГЗ, будет только повышаться, особенно учитывая просевшие валютные резервы и запланированные выплаты.

Курс доллара 7 июня

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"Проели" 200 млн долларов

Нацбанк Украины обнародовал данные, из которых следует, что на 1 июня 2021 года международные (золотовалютные) резервы страны составили 27,8 млрд долларов в эквиваленте. Таким образом, их объем за месяц упал почти на 200 млн долларов – 1 мая в резервах Нацбанка находилось 28 млрд долларов. А еще в январе объем ЗВР был на рекордном за восемь лет уровне. С начала года объем резервов уменьшился на 1,3 млрд долларов.

Ощадбанк судится с Россией за 1,3 млрд долларов

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Государственный Ощадбанк подал в кассационный суд Франции заявление об оспаривании решения Апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу окомпенсации банку 1,3 млрд долларов убытков от оккупации Крыма. При этом глава правления банка Сергей Наумов отметил, что решение апелляционного суда никак не повлияло на финансовое положение банка.

Запрет пластиковых пакетов

Президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Экология" подписал закон о запрете с 2022 года продажи пластиковых пакетовв магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Под запрет попали сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это, например, маленькие пакеты-майки, которые сейчас многие магазины просто кладут на кассу и предоставляют бесплатно.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 ​​мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Кроме того, вводится запрет на бесплатное распространение любых пластиковых пакетов.

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