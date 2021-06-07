Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 8 июня

Доллар упал до уровня июля-2020 / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 8 июня:

07.06 08.06 Изменение 1 доллар США 27,29 грн 27,19 грн - 0,10 1 евро 33,06 грн 33,08 грн + 0,02

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По сравнению со значениями 7 июня курс доллара упал еще на 10 копеек после снижения на на 5 копеек в предыдущий банковский день. И это новый минимум – "зеленый" не стоил так дешево с 15 июля 2020 года, то есть почти 11 месяцев. А на межбанке доллар уже покатился к годовым минимумам.

За неделю – с 1 по 8 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 28 копеек.

Курс евро, напротив, остановил падение. Евровалюта подорожала на две копейки и отошла от минимума за два месяца.

В тренде Доллар в Украине ушел на новый минимум: официальный курс валют

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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