Украина за месяц "проела" 200 млн долларов из валютных резервов

ЗВР Украины сократились / Фото: AFP, НБУ

По состоянию на 1 июня 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 27,8 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, их объем за месяц упал почти на 200 млн долларов – 1 мая в резервах Нацбанках находилось 28 млрд долларов. А еще в январе объем ЗВР был на рекордном за 8 лет уровне. С начала года объем резервов уменьшился на 1,3 млрд долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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То есть в мае резервы сократили на 0,6%. В НБУ это объяснили погашением внешних и внутренних долгов. Эти расходы частично компенсировали валютными поступления в пользу правительства. Нынешнего объема резервов хватает на покрытие расходов на импорт в течение 4,2 мес., уточнили в Нацбанке.

Основные факторы, которые повлияли на объем ЗВР в мае:

Объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга. Выплаты составили 650,6 млн долларов.

Валютные поступления в пользу правительства на 417,9 млн долларов. Из них 354,3 млн долларов – от размещения гривневых гособлигаций (ОВГЗ).

Переоценка стоимости финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курса валют. Увеличение составило 136,8 млн долларов.

Политика НБУ на валютном рынке в мае на ЗВР не влияла – регулятор просто не выходил на межбанк с интервенциями. НБУ вернулся к этой практике только в июне, после двухмесячного перерыва.

Аналитики ICU также ожидают, что золотовалютные резервы составят 31 млрд долларов в 2021 году. Это будет означать первое за 11-12 лет превышение уровня "достаточного количества" резервов, который рассчитывает МВФ.

Напомним, экономисты полагают, что вопрос наполнения ЗВР Украины будет стоять острее к осени. Дело в том, что в сентябре стране предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу, а транша МВФ Киев до сих пор не получил.

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В целом в 2021 году Украина, по расчетам Минфина, заплатит кредиторам 602 млрд гривен. Это на 3,3 млрд гривен больше, чем ожидали еще в начале года. А прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 12 млрд грн, до 350,9 млрд гривен.

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