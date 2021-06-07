"Січ" среди звезд. Украина собралась заработать на космосе

Нам удалось попасть в сверхсекретную лабораторию и увидеть украинский спутник, "близнец" которого скоро отправится на орбиту

/ Фото: Wikipedia, КБ "Южное"

О том, как получить прибыль от космических программ думает уже не только Илон Маск и его компания SpaceX. Вселенная перестает быть местом для избранных, вскоре туристические путешествия вокруг планеты станут таким же привычным явлением, как поездки на маршрутке. За это уже готовы платить сотни тысяч долларов, как и за другие космические товары. Например, спутниковые снимки. И здесь Украина может посоревноваться с другими, имея уникальные космические технологии.

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Через несколько месяцев на орбиту выведут украинский спутник "Січ". Говорят, что он поможет кормить человечество и противостоять российской агрессии. Корреспонденту "Сегодня" Андрею Кузакову удалось попасть в сверхсекретную лабораторию, где занимаются разработкой космических аппаратов.





КБ "Южное" – легенда космической отрасли. 30 лет назад съемочную группы сюда вообще бы не пустили, сейчас тоже вход не для всех, нужны специальные пропуска. Здесь чисто, как в операционной, кроме того в помещениях поддерживается специальный уровень влажности и температурный режим.

Здесь и находится спутник "Січ 2-30", но не тот, что полетит на орбиту. На орбите будет "Січ 2-1". А это его динамический макет, попросту говоря, двойник.

"Данные [с такого спутника] могут быть использованы, как в народнохозяйственной сфере, так и в оборонной сфере", – говорит сотрудник КБ Сергей Полунян.

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Спутник "Сич-2-1" предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров ионосферы Земли.

Спутник "Січ 2-30" / КБ "Южное"

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Кроме КБ, в Украине уже существуют и частные космические компании. Среди их основных клиентов – фермеры. С помощью спутников, например, можно определить, урожайным ли будет год, как вообще повысить урожайность и даже какими будут цены на зерно.

"Можно точно измерить площадь определенной культуры. И если мы знаем, к примеру, сколько было засеяно озимой пшеницы по всей по планете, можно чпрогнозировать цену, какой она будет на момент сбора урожая", – объяснила сотрудница такой компании Наталия Боротканич.

Напомним, ранее украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом NASA.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о пионерах космонавтики, которые имеют украинские корни.