"Січ" серед зірок. Україна зібралася заробити на космосі

Нам вдалося потрапити до надсекретної лабораторії та побачити український супутник, "близнюк" якого скоро відправиться на орбіту

/ Фото: Wikipedia, КБ "Південне"

Про те, як отримати прибуток від космічних програм думає вже не тільки Ілон Маск і його компанія SpaceX. Всесвіт перестає бути місцем для обраних, незабаром туристичні подорожі навколо планети стануть таким же звичним явищем, як поїздки маршруткою. За це вже готові платити сотні тисяч доларів, як і за інші космічні товари. Наприклад, супутникові знімки. І тут Україна може позмагатися з іншими, маючи унікальні космічні технології.

Реклама

Через кілька місяців на орбіту виведуть український супутник "Січ". Кажуть, що він допоможе годувати людство і протистояти російській агресії. Кореспонденту "Сьогодні" Андрію Кузакову вдалося потрапити до надсекретної лабораторії, де займаються розробкою космічних апаратів.





КБ "Південне" – легенда космічної галузі. 30 років тому знімальну групи сюди взагалі б не пустили, зараз теж вхід не для всіх, потрібні спеціальні перепустки. Тут чисто, як в операційній, крім того в приміщеннях підтримується спеціальний рівень вологості та температурний режим.

Тут і знаходиться супутник "Січ 2-30", але не той, що полетить на орбіту. На орбіту буде "Січ 2-1". А це його динамічний макет, простіше кажучи, двійник.

"Дані [з такого супутника] можуть бути використані, як в економічній сфері, так і в оборонній сфері", – говорить співробітник КБ Сергій Полунян.

Реклама

Супутник "Січ-2-1" призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль, а також для моніторингу параметрів іоносфери Землі.

Супутник "Січ 2-30" / КБ "Південне"

Читайте також: Нова космічна програма України – космодром і сім супутників за п'ять років

Крім КБ, в Україні вже є і приватні космічні компанії. Серед їхніх основних клієнтів – фермери. За допомогою супутників, наприклад, можна визначити, чи врожайним буде рік, як взагалі підвищити врожайність і навіть якими будуть ціни на зерно.

"Можна точно виміряти площу певної культури. І якщо ми знаємо, наприклад, скільки було засіяно озимої пшениці по всій по планеті, можна спрогнозувати ціну, якою вона буде на момент збору врожаю", – пояснила співробітниця такої компанії Наталія Боротканич.

Нагадаємо, раніше українсько-американська ракета Antares вивела на орбіту корабель з вантажем NASA.

Також сайт "Сьогодні" розповідав про піонерів космонавтики, які мають українське коріння.