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Ощадбанк снова потребовал от России 1,3 млрд долларов компенсации за оккупацию Крыма

7 июня, 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Банк подал апелляцию на вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией денег

Российские военные в 2014-м оккупировали Крым

Российские военные в 2014-м оккупировали Крым / Фото: Getty Images

Государственный Ощадбанк подал в кассационный суд Франции заявление об оспаривании решения Апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о компенсации банку 1,3 млрд долларов убытков от оккупации Крыма.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу правления банка Сергея Наумова.

Руководитель финучреждения отметил, что решение апелляционного суда никак не повлияло на финансовое положение банка.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что начальник управления информационной политики Министерства юстиции Оксана Грязнова заявила: решение Апелляционного суда Парижа, который отклонил вердикт Международного трибунала по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении 1,3 млрд долларов убытков в оккупированном Крыму, может быть прецедентом лишь на территории Франции и имеет исключительно рекомендательный характер в других странах. И то, если его не отменят по итогам рассмотрения апелляции.

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Также сообщалось, что Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на 1,3 млрд долларов и, таким образом, вынес первое решение зарубежного суда в пользу России по многочисленным искам украинских компаний против РФ об активах в Крыму.

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