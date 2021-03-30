Компенсация за оккупацию Крыма: суд в Париже решил, что Россия не должна платить Украине

Сегодня Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного трибунала от 26 ноября 2018-го по делу Ощадбанка против Российской Федерации по возмещению 1,3 млрд долларов убытков в оккупированном Крыму.

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Про это сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение.

В украинском госбанке заявили, что при вынесении решения Парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, который предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда.

Ощадбанк остается неизменным в своей позиции по отстаиванию законных прав и интересов и готовится к обжалованию решения Парижского апелляционного суда перед Верховным Судом, говорится в заявлении.

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В банке уверены, что в следующей инстанции решение апелляционного суда будет отменено, и решение Международного трибунала от 26 ноября 2018 года о возмещении Россией ущерба, причиненного оккупацией Крыма, в пользу Ощадбанка останется в силе, как это было сделано в других инвестиционных делах с участием России.

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В Минюсте РФ считают, что это решение "будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях".

Напомним, 27 ноября 2018-го Россия отказалась платить по "крымскому" иску Ощадбанка, так как Кремль не признал решение международного суда.

Однако в июле-2019 Киевский апелляционный суд признал и дал разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже и взыскании более 1,1 млрд долларов убытков Ощадбанка, причиненных оккупацией Россией Крыма.

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