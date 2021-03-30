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Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити Україні

30 березня, 20:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Ощадбанк вважає рішення апеляційного суду помилковим

Сьогодні Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти Російської Федерації щодо відшкодування 1,3 млрд доларів збитків у окупованому Криму.

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Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з погляду на право бути помилковим і таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення.

В українському держбанку заявили, що при винесенні рішення Паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав іноземних інвесторів відповідно до міжнародних угод та їхнє співвідношення з засобами захисту, який пропонує арбітраж. Крім того, нині розглядається питання щодо правильності застосування процесуального законодавства та обсягу повноважень апеляційного суду.

Ощадбанк залишається незмінним у своїй позиції щодо відстоювання законних прав та інтересів і готується до оскарження рішення Паризького апеляційного суду перед Верховним cудом, сказано в заяві.

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У банку впевнені, що в наступній інстанції рішення апеляційного суду буде скасовано та рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року щодо відшкодування Росією збитків, спричинених окупацією Криму, на користь Ощадбанку залишиться в силі, як це було зроблено в інших інвестиційних справах за участю Росії.

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У Мін'юсті РФ вважають, що це рішення "матиме прецедентне значення і в інших справах за участю українських інвесторів, які розглядаються арбітражами та державними судами в європейських юрисдикціях".

Нагадаємо, 27 листопада 2018-го Росія відмовилася платити за "кримським" позовом Ощадбанку, оскільки Кремль не визнав рішення міжнародного суду.

Однак у липні 2019-го Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Арбітражного трибуналу в Парижі і стягнення понад 1,1 млрд доларів збитків Ощадбанку, завданих окупацією Росією Криму.

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Росія компенсації Ощадбанк Париж апеляція трибунал окупація Криму

Джерело: Сьогодні

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