Українська
$ 26,91
31,95
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Впервые в мире. ОАЭ начнут производить питьевую воду из воздуха

5 августа 2021 17:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Технология водоснабжения на основе гиперосушителей предусматривает использование исключительно зеленой энергии

В ОАЭ появятся зеленые гиперосушители

В ОАЭ появятся зеленые гиперосушители / Фото: AFP, The Daily Mail

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запланировали запуск первого в мире проекта по производству питьевой воды из разреженного воздуха. Пилотный проект стартует уже в августе 2021 года в Масдар-Сити в Абу-Даби. Извлекать воду из атмосферы будут с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Реклама

Инновацию будет внедрять Университет науки и технологий Масдара и Халифы вместе с американской AQUOVUM – компанией, которая занимается водными технологиями, пишет WAM.

Если все удастся, обеспечивать водоснабжение будут "гиперосушители", пишет Daily Mail. Около 20 таких осушителей смогут производить 6,7 литра пресной воды каждый день при влажности 60% и температуре воздуха +26 градусов.

Как это работает

  • Солнечные панели питают электричеством массивные вентиляторы генераторов.
  • Генераторы всасывают влажный воздух из окружающей среды.
  • Влажный воздух поставляется к трубы, где циркулирует жидкий хладагент.
  • Воздух охлаждается до тех пор, пока водяной пар не превратится в воду.
  • Образовавшуюся жидкость собирают и очищают. Затем воду разливают по бутылкам и раздают населению.

Как работает гиперосушитель

Как работает гиперосушитель / Фото: The Daily Mail

Реклама

По мнению экспертов, такая технология поможет уменьшить зависимость ОАЭ от опреснения морской воды и дорогостоящего импорта бутилированной воды.

В тренде
Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС
Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня"

Ранее сообщалось, что мировые инвестиции в энергию солнца и ветра вышли на рекорд. При этом темпов развития зеленой энергетики все еще недостаточно для уменьшения выбросов углекислого газа.

Читайте другие материалы по теме:

А о том, как выглядит мощнейшая плавучая турбина для производства тока, которую запустили в Шотландии, узнавайте из видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсииЭкономика
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять