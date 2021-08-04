Мировые инвестиции в энергию солнца и ветра вышли на рекорд

Вложения в зеленую энергетику растут / Фото: Pixabay, freepik.com

Глобальные инвестиции в возобновляемую энергетику составили 174 млрд долларов за первые шесть месяцев 2021 года. Это на 1,8% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Показатель является рекордным за всю историю, свидетельствуют данные BloombergNEF.

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Впрочем, по данным аналитиков, нынешних темпов инвестирования в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) все равно недостаточно для существенного замедления роста выбросов СО 2 .

"Инвестиции в возобновляемую энергетику устояли перед последствиями пандемии… Чего не скажешь про другие секторы в сфере энергетики, где мы наблюдали беспрецедентную волатильность", – отметил глава аналитического отдела в BloombergNEF Альберт Ченг.

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При этом он также подчеркнул, что рост на 1,8% "мало о чем говорит" и указал на необходимость резкого наращивания инвестиций в ВИЭ на глобальном уровне, чтобы стать на путь климатической нейтральности.

Впрочем, другие аналитики считают, что благодаря удешевлению производства возобновляемые источники станут лидировать на рынке уже в скором будущем. По их прогнозам, к 2050 году на зеленую энергетику будет приходиться более половины мирового производства электроэнергии.

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Доля мировой электроэнергии из возобновляемых источников уже выросла с 18% в 2009 году до почти 28% в 2020 году.

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