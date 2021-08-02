Google поможет установить домашние солнечные электростанции в трех странах ЕС

Проект Sol4all предполагает, что развивать зеленую энергетику могут не только крупные компании, но и рядовые граждане

Google поможет с установкой СЭС в Европе / Фото: Getty Images, Pixabay

В Болгарии, Румынии и Словении установят 10 ГВт домашних солнечных электростанций. Этот проект будет реализован за счет гранта Google в рамках Sol4all. Проект направлен на то, чтобы поощрять местных граждан, особенно женщин, к активному участию в проектах по возобновляемым источникам энергии, в частности обучать их:

как инвестировать в зеленую энергетику;

как эффективно производить солнечную энергию в своих домах с использованием цифровых технологий;

как использовать чистую энергию в быту.

"Мы будем укреплять устойчивость городов, поощрять справедливое восстановление экономики и влиять на развитие зеленых рабочих мест", – цитирует организаторов проекта Ecotown.

Реклама

Читайте также: Мир станет "зеленым" в 2050 году? Три сценария для глобальной энергетики

Предполагается, что рядовые граждане сами смогут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата. И даже более того – стать основными движущими силами перехода к чистой энергии.

ЕС последние годы активно развивает зеленую энергетику. В целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем изменения климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила 11 промышленных партнерств.

Кроме того, Европейский Союз не только увеличил производство зеленой электроэнергии, но и добился заметного снижения стоимости такого производства. Производить электроэнергию из зеленых источников – солнца и ветра – оказалось на 50% дешевле, чем из газа и угля. К этому привели следующие факторы:

существенный рост цен на природный газ (почти вдвое);

подорожание угля (на 70%);

повышенные квоты на выбросы СО 2 .

Реклама

Напомним, другие страны ЕС тоже намерены активно внедрять солнечную энергетику в бытовую жизнь граждан. Например, жителей Берлина обяжут устанавливать солнечные электростанции на крышах домов. Требование будет касаться всех новых сооружений, а также зданий, которые подверглись капитальному ремонту.

А в Австрии солнечные электростанции установят на крышах полицейских участков.

Также мы сообщали, что в Шотландии заработала мощнейшая плавучая турбина для производства тока: