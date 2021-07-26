Мир станет "зеленым" в 2050 году? Три сценария для глобальной энергетики

Ежегодный доклад BNEF показал, что для достижения углеродной нейтральности понадобится много усилий и средств

Мировая энергетика может пойти тремя путями / Фото: Pixabay, freepik.com

Мировая энергетика до 2050 года будет развиваться по трем сценариям – зеленому, серому и красному. Все они в итоге приведут к углеродной нейтральности, но разными путями:

Красный сценарий предусматривает, что декарбонизация будет обеспечена в первую очередь с помощью ядерной энергетики. Серый сценарий – сохраняется газовая и угольная генерация, поэтому требуется масштабное внедрение технологий улавливания и хранения углерода (CCS). Зеленый сценарий – климатическая нейтральность достигается с помощью мощного развития ВИЭ.

Реклама

Об этом говорится в ежегодном докладе New Energy Outlook исследования, который подготовили аналитики BloombergNEF (BNEF).

По сравнению с прежними годами в BNEF намного повысили размер установленной мощности солнечных и ветровых электростанций, необходимых для достижения климатической нейтральности в глобальном масштабе, а также объемы вырабатываемой и потребляемой электроэнергии в такой будущей энергосистеме. В зеленом сценарии выработка электроэнергии должна превысить 120 тысяч ТВт-ч.

По зеленому сценарию для достижения углеродной нейтральности к 2050 году потребуется:

Вводить 505 ГВт ветровых электростанций ежегодно к 2030 году (в 5,2 раза больше, чем в 2020 году), а до 2050 года – 816 ГВт в год в среднем.

Вводить к 2030 году 455 ГВт солнечных фотоэлектрических электростанций ежегодно (в 3,2 раза больше, чем в 2020 году), а за тридцать лет до 2050 года 632 ГВт в год в среднем.

Вводить 245 гигаватт-часов батарей (систем накопления энергии) ежегодно к 2030 году (в 26 раз больше, чем в 2020 году).

Продавать 35 миллионов электромобилей ежегодно к 2030 году (в 11 раз больше, чем в 2020 году);

Ежегодно до 2030 года вводить 18 миллионов тепловых насосов.

Снизить к 2030 году выработку угольной электроэнергии на 72% по сравнению с уровнем 2019 года и вывести из эксплуатации 1417 гигаватт (примерно 70%) угольных мощностей к тому же сроку.

Читайте также: Полицейских в Австрии будут приучать к зеленой энергии

Ежегодные инвестиции в энергетический сектор, включая инфраструктуру, необходимо увеличить более чем вдвое, чтобы достичь нулевого баланса выбросов в глобальном масштабе, считает BNEF. Если сегодня они составляют примерно 1,7 трлн долларов в год, то в течение следующих трех десятилетий нужно вкладывать примерно 3,1-5,8 трлн в год в среднем.

В тренде Санкции СНБО против Wildberries. Почему компанию закрыли в Украине

Реклама

К 2050 году во всех сценариях доля электричества к конечном потреблении энергии повышается до 49% с нынешних 19%, но вырабатывается это электричество разными способами.

Напомним, ранее в Кабмине заговорили об углеродной нейтральности Украины до 2050 года. Такая цель пока не установлена официально.

О чем еще говорят в Украине и мире 26 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":