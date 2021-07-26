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Мир станет "зеленым" в 2050 году? Три сценария для глобальной энергетики

26 июля 2021 16:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ежегодный доклад BNEF показал, что для достижения углеродной нейтральности понадобится много усилий и средств

Мировая энергетика может пойти тремя путями

Мировая энергетика может пойти тремя путями / Фото: Pixabay, freepik.com

Мировая энергетика до 2050 года будет развиваться по трем сценариям – зеленому, серому и красному. Все они в итоге приведут к углеродной нейтральности, но разными путями:

  1. Красный сценарий предусматривает, что декарбонизация будет обеспечена в первую очередь с помощью ядерной энергетики.
  2. Серый сценарий – сохраняется газовая и угольная генерация, поэтому требуется масштабное внедрение технологий улавливания и хранения углерода (CCS).
  3. Зеленый сценарий – климатическая нейтральность достигается с помощью мощного развития ВИЭ.
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Об этом говорится в ежегодном докладе New Energy Outlook исследования, который подготовили аналитики BloombergNEF (BNEF).

По сравнению с прежними годами в BNEF намного повысили размер установленной мощности солнечных и ветровых электростанций, необходимых для достижения климатической нейтральности в глобальном масштабе, а также объемы вырабатываемой и потребляемой электроэнергии в такой будущей энергосистеме. В зеленом сценарии выработка электроэнергии должна превысить 120 тысяч ТВт-ч.

По зеленому сценарию для достижения углеродной нейтральности к 2050 году потребуется:

  • Вводить 505 ГВт ветровых электростанций ежегодно к 2030 году (в 5,2 раза больше, чем в 2020 году), а до 2050 года – 816 ГВт в год в среднем.
  • Вводить к 2030 году 455 ГВт солнечных фотоэлектрических электростанций ежегодно (в 3,2 раза больше, чем в 2020 году), а за тридцать лет до 2050 года 632 ГВт в год в среднем.
  • Вводить 245 гигаватт-часов батарей (систем накопления энергии) ежегодно к 2030 году (в 26 раз больше, чем в 2020 году).
  • Продавать 35 миллионов электромобилей ежегодно к 2030 году (в 11 раз больше, чем в 2020 году);
  • Ежегодно до 2030 года вводить 18 миллионов тепловых насосов.
  • Снизить к 2030 году выработку угольной электроэнергии на 72% по сравнению с уровнем 2019 года и вывести из эксплуатации 1417 гигаватт (примерно 70%) угольных мощностей к тому же сроку.

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Ежегодные инвестиции в энергетический сектор, включая инфраструктуру, необходимо увеличить более чем вдвое, чтобы достичь нулевого баланса выбросов в глобальном масштабе, считает BNEF. Если сегодня они составляют примерно 1,7 трлн долларов в год, то в течение следующих трех десятилетий нужно вкладывать примерно 3,1-5,8 трлн в год в среднем.

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К 2050 году во всех сценариях доля электричества к конечном потреблении энергии повышается до 49% с нынешних 19%, но вырабатывается это электричество разными способами.

Напомним, ранее в Кабмине заговорили об углеродной нейтральности Украины до 2050 года. Такая цель пока не установлена официально.

О чем еще говорят в Украине и мире 26 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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