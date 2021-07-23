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Полицейских в Австрии будут приучать к зеленой энергии

23 июля 2021 16:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Власти планируют оборудовать участки полиции солнечными электростанциями и ждут "зеленой революции"

Полицейский участок в Австрии

Полицейский участок в Австрии / Фото: Flickr, REUTERS/Peter DaSilva

Австрия, которая будет отапливать дома за счет "лишней" энергии ветра, намерена также оснастить полицейские участки солнечными электростанциями. В качестве первого шага планируется оснастить 100 офисов солнечными электростанциями. Позже эксперимент собираются расширить. Таким образом, участки собираются сделать самодостаточными в плане энергоснабжения на случай отключения сетевой электроэнергии. Еще одна причина – общее расширение применения зеленой энергии.

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В Вене уже приняли закон о расширении использования возобновляемых источников энергии. Сейчас Австрия ожидает начала революции в солнечной энергетике, для которой еще необходимо несколько сопутствующих постановлений, пишут Elektrovesti.

Распространение инициативы по внедрению солнечных электростанций на 1000 полицейских участков может занять годы, признают власти страны.

Напомним, Австрия – далеко не единственная страна, которая намерена активно внедрять солнечную энергетику в бытовую жизнь граждан. Например, жителей Берлина обяжут устанавливать солнечные электростанции на крышах домов. Требование будет касаться всех новых сооружений, а также зданий, которые подверглись капитальному ремонту.

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Похожая инициатива появилась и в Хорватии – там установят солнечные панели на крышах 3000 зданий.

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А о том как выглядит первый в мире "зеленый" подвесной поезд с прозрачным полом, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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