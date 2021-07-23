Поліцейських в Австрії привчатимуть до зеленої енергії

Поліцейська дільниця в Австрії / Фото: Flickr, REUTERS/Peter DaSilva

Австрія, яка буде опалювати будинки за рахунок "зайвої" енергії вітру, має намір також оснастити поліцейські дільниці сонячними електростанціями. Як перший крок планується оснастити 100 офісів сонячними електростанціями. Пізніше експеримент збираються розширити. Таким чином, дільниці збираються зробити самодостатніми в плані енергопостачання на випадок відключення мережевої електроенергії. Ще одна причина – загальне розширення застосування зеленої енергії.

Реклама

У Відні вже прийняли закон про розширення використання поновлюваних джерел енергії. Наразі Австрія очікує початку революції в сонячній енергетиці, для якої ще необхідно кілька супутніх постанов, пишуть Elektrovesti.

Поширення ініціативи щодо впровадження сонячних електростанцій на 1000 поліцейських дільниць може зайняти роки, визнає влада країни.

Нагадаємо, Австрія – далеко не єдина країна, яка має намір активно впроваджувати сонячну енергетику в побутове життя громадян. Наприклад, жителів Берліна зобов'яжуть встановлювати сонячні електростанції на дахах будинків. Вимога стосуватиметься всіх нових споруд, а також будівель, які зазнали капітального ремонту.

В тренді Сезон персиків у розпалі: чи знизяться ціни та де знайти дешевші

Схожа ініціатива з'явилася і в Хорватії – там встановлять сонячні панелі на дахах 3000 будівель.

Реклама

А про те, яким є перший в світі "зелений" підвісний поїзд із прозорою підлогою, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":