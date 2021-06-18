Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем климата

Еврокомиссия и промышленники создали 11 партнерских программ, которые будут работать до конца текущего десятилетия

ЕК договорилась с промышленниками об 11 зеленых проектах / Фото: REUTERS/Yves Herman, REMY GABALDA/AFP via Getty Images

Европейская комиссия (ЕК) в рамках перехода ЕС на зеленую энергию и цифрового перехода учредила 11 промышленных партнерств для решения проблем климата. Объем финансирования составил 22 млрд евро. Деньги пойдут на инновации и исследования проблем, связанных с климатом. Партнерства будут действовать до 2030 года.

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Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

По данным вице-президента ЕК Маргрет Вестагер, будут созданы такие партнерства:

Европейское партнерство открытого научного облака; Европейское партнерство в области искусственного интеллекта, данных и робототехники; Европейское партнерство по фотонике (световые технологии); Европейское партнерство по производству низкоуглеродистой стали; Европейское партнерство Made in Europe; Европейское партнерство Processes4Planet; Европейское партнерство за ориентированные на людей устойчивые зоны застройки (Built4People); Европейское партнерство за автомобильный транспорт с нулевым уровнем выбросов (2Zero); Европейское партнерство по объединенной, совместной и автоматизированной мобильности; Европейское партнерство по аккумуляторным батареям: на пути к конкурентоспособной европейской производственно-сбытовой цепочке промышленных аккумуляторов; Европейское партнерство по водному транспорту с нулевыми выбросами.

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"Благодаря новым партнерствам Европа выходит на передний план в сфере глобальных технологических разработок, наращивая ключевые производственные мощности и ускоряя как зеленые, так и цифровые трансформации. Это поможет вывести Европу на путь климатической нейтральности до 2050 года и циркулярной экономики", – сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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Напомним, также Еврокомиссия и инвестиционный фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy в 2022-2026 годах инвестируют до 1 млрд долларов в создание коммерческих проектов в ЕС на основе зеленых технологий.

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