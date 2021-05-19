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Странам Европы помогут с "зеленым переходом": Европарламент создал фонд на 17 млрд евро

19 мая, 17:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средства в Фонде справедливого перехода предназначены для государств, которым будет сложнее всех отказаться от угля и другого ископаемого топлива

Европейским странам помогут отказаться от ископаемого топлива

Европейским странам помогут отказаться от ископаемого топлива / Фото: Pixabay, Reuters/Johanna Geron

В Европейском Союзе появится Фонд справедливого перехода (Just Transition Fund, JTF), который призван поддержать страны Европы на пути к отказу от ископаемых видов топлива и переходу к зеленой энергетике. Объем фонда составляет 17,5 млрд евро.

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Решение о создании JTF окончательно принял Европарламент. В поддержку учреждения Фонда выступили 615 парламентариев, 35 проголосовали против, 46 воздержались.

Фонд будет помогать "зеленому переходу" стран с наибольшей долей ископаемых источников энергии в энергобалансе, в частности угля. Средства фонда помогут сгладить последствия постепенного закрытия угольной, торфяной или сланцевой промышленностей и заменить их низкоуглеродными отраслями с новыми рабочими местами.

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В заявлении Европарламента указывается, что в ЕС должны уточнить список стран, на которых переход к зеленой экономике скажется сильнее всего. Именно они должны получить большую часть финансирования.

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Напомним, в 2020 году ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом Евросоюз возлагает надежды на Украину как одного из приоритетных партнеров в поставках водорода в Европу.

Тем не менее, в Украине пока не все гладко. Недавно иностранные аналитики заявили, что в нашей стране сохраняется очень высокий уровень риска для инвестирования в возобновляемую энергетику. Риски вызваны тем, что власть постоянно пытается изменить механизмы финансирования отрасли и инициирует различные инструменты фискального давления на инвесторов, в том числе акцизный сбор.

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