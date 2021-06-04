Билл Гейтс в деле. В "зеленый курс" ЕС вольют миллиард долларов

Еврокомиссия и фонд миллиардера будут развивать проекты в четырех секторах возобновляемой энергетики

Билл Гейтс и ЕК договорились об инвестициях в зеленые технологии / Фото: freepik.com, REUTERS/Arnd Wiegmann

Еврокомиссия и инвестиционный фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy в 2022-2026 годах инвестируют до 1 млрд долларов в создание коммерческих проектов в ЕС на основе зеленых технологий. Некоторые из них пока что слишком дороги, чтобы конкурировать с технологиями на основе ископаемого топлива. Это хотят исправить с помощью государственных и частных инвестиций.

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На первом этапе средства будут направлены на развитие проектов в четырех секторах, которые имеют наибольший потенциал быстрой реализации "зеленого курса" ЕС, это:

зеленый водород;

авиационное биотопливо;

улавливание СО 2 из воздуха;

из воздуха; долговременное хранение энергии.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, передает S&P Global Platts.

"Благодаря зеленому курсу Европа хочет стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. У Европы к тому же есть отличная возможность стать континентом климатических инноваций… Наше партнерство поможет предприятиям и новаторам в ЕС воспользоваться преимуществами технологий сокращения выбросов и создать рабочие места будущего", – отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Breakthrough Energy намерен объединить усилия с ЕК в рамках существующих программ ЕС, таких как Horizon Europe и Innovation Fund, для финансирования нового партнерства.

"Декарбонизация мировой экономики представляет большие возможности для инноваций... Благодаря такому партнерству Европа заложит прочную основу для будущего с нулевыми выбросами, где чистые технологии будут надежными и доступными для всех", – заявил Билл Гейтс.

Инвестфонд Breakthrough Energy, основанный в 2015 году Биллом Гейтсом и группой частных инвесторов, поддерживает инновации, направленные на сокращение выбросов. В состав его учредителей, в частности, входят глава Amazon Джеф Безос, бывший мэр Нью-Йорка и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, основатель Alibaba Ant Group Джек Ма и другие.

Напомним, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

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