Южная Корея отдаст 5 млн долларов на зеленую энергетику в развивающихся странах

Президент страны объявил о создании специального фонда "Новый зеленый курс". Сеул также усилит внутренние требования к зеленому переходу

Корея поможет развивающимся странам в их зеленом переходе / Фото: PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Южная Корея создает фонд "Новый зеленый курс" в размере 5 млн долларов, чтобы ускорить переход развивающихся стран на возобновляемые источники энергии. Как известно, в число стран с развивающейся экономикой входит и Украина.

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Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на саммите, посвященном стратегии зеленого роста до 2030 года, сообщает Reuters.

"Будет создан фонд "Новый зеленый курс" на сумму 5 млн долларов. Мы будем поддерживать развивающиеся страны в разработке индивидуальной политики зеленого роста", – заявил Мун.

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Он уточнил, что Южная Корея также повысит собственные цели по сокращению выбросов. Конкретные показатели будут представлены на конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго в ноябре.

Пока что официальный Сеул поставил цель достичь нулевых выбросов к 2050 году и пообещал сократить свои выбросы на 37% к 2030 году.

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Напомним, азиатские страны все активнее подключаются к зеленому курсу. Например, Евросоюз и Япония создали зеленый альянс и будут сотрудничать в водородной энергетике.

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