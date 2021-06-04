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Білл Гейтс у справі. В "зелений курс" ЄС увіллють мільярд доларів

4 червня, 06:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Єврокомісія і фонд мільярдера розвиватимуть проекти в чотирьох секторах відновлюваної енергетики

Білл Гейтс та ЄК домовилися про інвестиції в зелені технології

Білл Гейтс та ЄК домовилися про інвестиції в зелені технології / Фото: freepik.com, REUTERS/Arnd Wiegmann

Єврокомісія та інвестиційний фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy в 2022-2026 роках інвестують до 1 млрд доларів у створення комерційних проєктів в ЄС на основі зелених технологій. Деякі з них поки що занадто дорогі, щоб конкурувати з технологіями на основі викопного палива. Це хочуть виправити за допомогою державних і приватних інвестицій.

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На першому етапі кошти будуть спрямовані на розвиток проєктів у чотирьох секторах, що мають найбільший потенціал швидкої реалізації "зеленого курсу" ЄС, це:

  • зелений водень;
  • авіаційне біопаливо;
  • уловлювання СО2 з повітря;
  • довготривале зберігання енергії.

Про це повідомили в Європейській комісії, передає S&P Global Platts.

"Завдяки зеленому курсу Європа хоче стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. У Європи до того ж є відмінна можливість стати континентом кліматичних інновацій... Наше партнерство допоможе підприємствам і новаторам у ЄС скористатися перевагами технологій скорочення викидів і створити робочі місця майбутнього", – зазначила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

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Breakthrough Energy має намір об'єднати зусилля з ЄК в рамках існуючих програм ЄС, таких як Horizon Europe і Innovation Fund, для фінансування нового партнерства.

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"Декарбонізація світової економіки представляє великі можливості для інновацій... Завдяки такому партнерству Європа закладе міцну основу для майбутнього з нульовими викидами, де чисті технології будуть надійними і доступними для всіх", – заявив Білл Гейтс.

Інвестфонд Breakthrough Energy, заснований в 2015 році Біллом Гейтсом і групою приватних інвесторів, підтримує інновації, спрямовані на скорочення викидів. До складу його засновників, зокрема, входять глава Amazon Джеф Безос, колишній мер Нью-Йорка і власник агентства Bloomberg Майкл Блумберг, засновник Alibaba Ant Group Джек Ма та інші.

Нагадаємо, в 2020 році в рамках Європейського зеленого угоди ЄС ініціював водневу стратегію, що допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

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