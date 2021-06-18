Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем клімату

Єврокомісія та промисловці створили 11 партнерських програм, які будуть працювати до кінця поточного десятиліття

ЄК домовилася з промисловцями про 11 зелених проєктів / Фото: REUTERS/Yves Herman, REMY GABALDA/AFP via Getty Images

Європейська комісія (ЄК) в рамках переходу ЄС на зелену енергію та цифрового переходу заснувала 11 промислових партнерств для вирішення проблем клімату. Обсяг фінансування склав 22 млрд євро. Гроші підуть на інновації та дослідження проблем, пов'язаних з кліматом. Партнерства будуть діяти до 2030 року.

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Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

За даними віцепрезидентки ЄК Маргрет Вестагер, будуть створені такі партнерства:

Європейське партнерство відкритого наукового хмари; Європейське партнерство в області штучного інтелекту, даних і робототехніки; Європейське партнерство по фотоніці (світлові технології); Європейське партнерство з виробництва низьковуглецевої сталі; Європейське партнерство Made in Europe; Європейське партнерство Processes4Planet; Європейське партнерство за орієнтовані на людей стійкі зони забудови (Built4People); Європейське партнерство за автомобільний транспорт з нульовим рівнем викидів (2Zero); Європейське партнерство по об'єднаної, спільної і автоматизованої мобільності; Європейське партнерство по акумуляторним батареям: на шляху до конкурентоспроможної європейської виробничо-збутової ланцюжку промислових акумуляторів; Європейське партнерство з водного транспорту з нульовими викидами.

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"Завдяки новим партнерствам Європа виходить на передній план у сфері глобальних технологічних розробок, нарощуючи ключові виробничі потужності і прискорюючи як зелені, так і цифрові трансформації. Це допоможе вивести Європу на шлях кліматичної нейтральності до 2050 року і циркулярної економіки", – повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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Нагадаємо, також Єврокомісія і інвестиційний фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy в 2022-2026 роках інвестують до 1 млрд доларів в створення комерційних проектів в ЄС на основі зелених технологій.

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