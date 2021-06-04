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Перший в історії комерційний паром на водні запустять у США – який він має вигляд (фото)

4 червня, 10:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Sea Change зможе два дні працювати на одному баку водню, за раз паром перевозить більше 80 пасажирів

Пором Sea Change

Пором Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Перший в світі комерційний паром Sea Change з двигуном на водневих паливних елементах готовий на 98%. Його запустять в експлуатацію в третьому кварталі 2021 року в затоці Сан-Франциско в США. Пором працює на стисненому газоподібному водні, що проходить через паливний елемент, який перетворює водень на електрику.

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Транспортний засіб такого роду вперше зможе працювати два дні на одному баку, пише New Atlas.

Sea Change – це пасажирський пором висотою 22 м, який здатен перевозити 84 пасажира за раз. Подвійні електродвигуни потужністю 300 кВт (400 кінських сил) розженуть його до максимальної швидкості в 41 км/год. Пором буде перевозити близько 246 кг газоподібного водню, стиснутого під тиском 250 бар (близько 1633 кг на 0,4 см²) в своїх резервуарах.

Пором Sea Change

Пором Sea Change / Фото: Water-Go-Round

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Sea Change буде деякий час технологічною демонстраційною платформою для проекту Water-Go-Round. Він буде збирати дані протягом трьох місяців для Ради з повітряних ресурсів Каліфорнії, а потім буде зданий в оренду поромному оператору для початку комерційних рейсів. Отже, він стане першим у світі комерційно активним поромом на водневих паливних елементах.

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Пором Sea Change

Пором Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Нагадаємо, водень як "зелену" заміну традиційних видів пального впроваджують не тільки в США, але і в Європі. У 2020 році ЄС ініціював водневу стратегію, що допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

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