Перший в історії комерційний паром на водні запустять у США – який він має вигляд (фото)

Sea Change зможе два дні працювати на одному баку водню, за раз паром перевозить більше 80 пасажирів

Пором Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Перший в світі комерційний паром Sea Change з двигуном на водневих паливних елементах готовий на 98%. Його запустять в експлуатацію в третьому кварталі 2021 року в затоці Сан-Франциско в США. Пором працює на стисненому газоподібному водні, що проходить через паливний елемент, який перетворює водень на електрику.

Реклама

Транспортний засіб такого роду вперше зможе працювати два дні на одному баку, пише New Atlas.

Sea Change – це пасажирський пором висотою 22 м, який здатен перевозити 84 пасажира за раз. Подвійні електродвигуни потужністю 300 кВт (400 кінських сил) розженуть його до максимальної швидкості в 41 км/год. Пором буде перевозити близько 246 кг газоподібного водню, стиснутого під тиском 250 бар (близько 1633 кг на 0,4 см²) в своїх резервуарах.

Пором Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Реклама

Читайте також: США почали захоплення європейського ринку: вироблятимуть в Іспанії зелений водень

Sea Change буде деякий час технологічною демонстраційною платформою для проекту Water-Go-Round. Він буде збирати дані протягом трьох місяців для Ради з повітряних ресурсів Каліфорнії, а потім буде зданий в оренду поромному оператору для початку комерційних рейсів. Отже, він стане першим у світі комерційно активним поромом на водневих паливних елементах.

Пором Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Нагадаємо, водень як "зелену" заміну традиційних видів пального впроваджують не тільки в США, але і в Європі. У 2020 році ЄС ініціював водневу стратегію, що допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню в Європейський Союз.

Реклама

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео "Сьогодні":