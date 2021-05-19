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Країнам Європи допоможуть з "зеленим переходом": Європарламент створив фонд на 17 млрд євро

19 травня, 17:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кошти в Фонді справедливого переходу призначені для держав, яким буде найскладніше відмовитися від вугілля та іншого викопного палива

Європейським країнам допоможуть відмовитися від викопного палива

Європейським країнам допоможуть відмовитися від викопного палива / Фото: Pixabay, Reuters/Johanna Geron

В Європейському Союзі з'явиться Фонд справедливого переходу (Just Transition Fund, JTF), що покликаний підтримати країни Європи на шляху відмови від викопних видів палива та переходу до зеленої енергетики. Обсяг фонду становить 17,5 млрд євро.

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Рішення про створення JTF остаточно прийняв Європарламент. На підтримку установи Фонду виступили 615 парламентаріїв, 35 проголосували проти, 46 утрималися.

Фонд буде допомагати "зеленому переходу" країн з найбільшою часткою викопних джерел енергії в енергобалансі, зокрема вугілля. Кошти фонду допоможуть згладити наслідки поступового закриття вугільної, торф'яної або сланцевої промисловості і замінити їх низьковуглецевими галузями з новими робочими місцями.

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У заяві Європарламенту вказується, що в ЄС ще мають уточнити список країн, на яких перехід до зеленої економіки позначиться найсильніше. Саме вони повинні отримати більшу частину фінансування.

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Нагадаємо, в 2020 році ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому Євросоюз покладає надії на Україну як одного з пріоритетних партнерів у поставках водню в Європу.

Проте в Україні поки що не все гладко. Нещодавно іноземні аналітики заявили, що в нашій країні зберігається дуже високий рівень ризику для інвестування у відновлювану енергетики. Ризики викликані тим, що влада постійно намагається змінити механізми фінансування галузі та ініціює різні інструменти фіскального тиску на інвесторів, в тому числі акцизний збір.

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