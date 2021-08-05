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Вперше в світі. ОАЕ почнуть виробляти питну воду з повітря

5 серпня 2021 17:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Технологія водопостачання на основі гіперосушувачів передбачає використання виключно зеленої енергії

В ОАЕ з'являться зелені гіперосушувачі

В ОАЕ з'являться зелені гіперосушувачі / Фото: AFP, The Daily Mail

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) запланували запуск першого в світі проекту з виробництва питної води з розрідженого повітря. Пілотний проєкт стартує вже в серпні 2021 року в Масдар-Сіті в Абу-Дабі. Витягувати воду з атмосфери будуть з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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Інновацію буде впроваджувати Університет науки і технологій Масдара і Халіфи разом з американською AQUOVUM – компанією, яка займається водними технологіями, пише WAM.

Якщо все вдасться, забезпечувати водопостачання будуть "гіперосушітелі", пише Daily Mail. Близько 20 таких осушувачів зможуть виробляти 6,7 літра прісної води кожен день при вологості 60% і температурі повітря +26 градусів.

Як це працює

  • Сонячні панелі живлять електрикою масивні вентилятори генераторів.
  • Генератори всмоктують вологе повітря з навколишнього середовища.
  • Вологе повітря поставляється до труби, де циркулює рідкий холодоагент.
  • Повітря охолоджується до тих пір, поки водяна пара чи не перетвориться в воду.
  • Рідину, що утворилася збирають і очищають. Потім воду розливають по пляшках і роздають населенню.

Як працює гіперосушувач

Як працює гіперосушувач / Фото: The Daily Mail

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На думку експертів, така технологія допоможе зменшити залежність ОАЕ від опріснення морської води і дорогого імпорту бутильованої води.

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Раніше повідомлялося, що світові інвестиції в енергію сонця і вітру вийшли на рекорд. При цьому темпи розвитку зеленої енергетики все ще недостатньо для зменшення викидів вуглекислого газу.

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