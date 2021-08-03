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Не только Европа. Какие страны оказались лидерами и аутсайдерами "зеленого перехода"

3 августа 2021 17:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики оценили долю возобновляемых источников энергии в разных государствах

Мир готовится к углеродной нейтральности

Мир готовится к углеродной нейтральности / Фото: freepik.com

Норвегия по итогам 2021 года остается страной с самой высокой долей возобновляемых источников энергии в мире – 56%. За ней следуют не европейские государства – Бразилия и Новая Зеландия. А худшей страной мира по этому показателю назвали Сингапур, где 98% энергии производится из ископаемого топлива.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного платформой Utility Bidder на основе данных Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Euronews.Green.

Аналитики учитывали такие ископаемые виды топлива:

  • уголь;
  • нефть;
  • природный газ.

В качестве зеленой альтернативы рассматривались:

  • биотопливо;
  • ветроэнергетика;
  • солнечная энергетика;
  • гидроэнергетика.

Топ стран с самой высокой долей зеленой энергии

  1. Норвегия – в основном это гидроэнергетика, только ее доля составляет 45%.
  2. Бразилия – биотопливо и энергия из отходов с долей в 32%
  3. Новая Зеландия – ветроэнергетика и солнечная энергетика с долей в 25%.

Определены "зеленые" лидеры
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Определены "зеленые" лидеры

Аутсайдеры "зеленого" рейтинга

  1. Сингапур с- 98%-ная зависимость от ископаемого топлива.
  2. Австралия – 93%.
  3. ЮАР – 91%.

Люксембург и Нидерланды занимают четвертое и пятое места с 90% зависимостью от ископаемого топлива. И, если Сингапур зависит в основном от нефти, то эти государства используют по большей части природный газ.

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Аналитики считают, что благодаря удешевлению производства возобновляемые источники станут лидировать на рынке уже в скором будущем. По их прогнозам, к 2050 году на зеленую энергетику будет приходиться более половины мирового производства электроэнергии.

Доля мировой электроэнергии из возобновляемых источников уже выросла с 18% в 2009 году до почти 28% в 2020 году.

Напомним, в целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем изменения климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.

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