Зеленый переход стартовал. Amazon нашел поставщика чистой энергии

Крупнейший онлайн-ритейлер в мире начал закупать ветровую электроэнергию – первый крупный контракт уже заключили

Amazon начал работать над переходом на зеленую энергию / Фото: Reuters, PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Интернет-гигант Amazon нашел поставщика зеленой энергии и заключил договор с французским концерном TotalEnergies (до недавнего времени – Total). Закупать будут ветровую электроэнергию, она необходима ритейлеру для окончательного перехода на зеленую энергию.

Реклама

Французские нефтяники уже заключили договор купли-продажи ветровой электроэнергии с Air Liquide, а 29 июля Total сообщил о "стратегическом сотрудничестве" с Amazon, пишет RenEn.

"TotalEnergies будет способствовать стремлению Amazon обеспечить свои операции 100% возобновляемой энергией, а Amazon поможет TotalEnergies ускорить цифровую трансформацию", – уточнили в Total.

Объем уже существующего договора – 474 МВт возобновляемой мощности в США и Европе. Кроме того, партнеры рассчитывают расширить свое сотрудничество на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как Amazon становится "зеленым"

В июне 2021 года портфель проектов ВИЭ корпорации Amazon достиг 10 ГВт. Она стала крупнейшим корпоративным покупателем зеленой электроэнергии в мире.

Amazon недавно поставила перед собой цель обеспечить 100% операций компании за счет возобновляемых источников энергии к 2025 году – на пять лет раньше своей первоначальной цели, пишет Bloomberg.

Закупаемая электроэнергия будет использоваться для обеспечения работы офисов, оптовых складов и датацентров, отмечают в Amazon.

Таким образом, соглашение с TotalEnergies является очередным шагом к этой цели.

Также аналитики определили три пути развития мировой энергетики до 2050 года. Достижение углеродной нейтральности с помощью зеленой энергетики предполагает только один из сценариев.

Реклама

При этом в Кабмине также заговорили обуглеродной нейтральности Украины до 2050 года. Такая цель пока не установлена официально.

Напомним, Джефф Безос ушел с поста гендиректора Amazon. Безос пришел на должность 27 лет назад, 5 июля 1994 года. Вероятно, Безос останется председателем правления и будет уделять больше времени другим проектам, в частности, и Blue Origin.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":